Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Corrientes fue declarada oficialmente “Ciudad de los Murales”

Publicado en noviembre 20, 2025.

por Corrientes al Día

Corrientes consolidó uno de sus rasgos culturales más distintivos: fue declarada oficialmente “Ciudad de los Murales” mediante una ordenanza municipal presentada en el Museo de Bellas Artes “Juan Ramón Vidal”. La medida no solo institucionaliza un sello identitario profundamente arraigado en la capital, sino que también impulsa la creación de un inventario mural que permitirá registrar, preservar y potenciar turísticamente estas expresiones artísticas que hoy superan las 400 obras distribuidas por toda la ciudad.

El secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano, valoró la iniciativa impulsada por el Concejo Deliberante, que aprobó por unanimidad dos ordenanzas claves: la que otorga a Corrientes la denominación de “Ciudad de los Murales” y la que crea el inventario oficial de estas piezas a cielo abierto. “Es un eslogan que los correntinos tenemos internalizado hace años, pero que nunca había sido institucionalizado”, destacó.

Un patrimonio cultural que ahora tendrá registro y protección
La creación del inventario mural permitirá documentar cada obra por autor, técnica, temática y ubicación, garantizando su preservación y facilitando su incorporación como atractivo turístico formal. Según el relevamiento preliminar, ya se detectaron alrededor de 400 murales, cifra que sigue creciendo gracias al impulso de artistas locales, grupos independientes y la propia Municipalidad.

Calvano recordó que el proyecto se trabajó durante casi un año junto al colectivo Ñande Arte, cuyos integrantes ayudaron a fundamentar la ordenanza y realizaron relevamientos obra por obra. “Esto hace justicia al trabajo de tantos artistas correntinos y de otras provincias que expresaron nuestra identidad en las paredes de la ciudad”, afirmó.

Los murales, explicó, atraviesan distintas etapas históricas: desde los pioneros de los años 80 y 90, como Juan Carlos Soto y José Kura, hasta el auge actual protagonizado por jóvenes artistas que resignifican la estética urbana con temáticas ligadas a la naturaleza, los mitos, las leyendas, la música y la memoria correntina.

Un movimiento que crece en el espacio público y privado
El secretario municipal resaltó que las intervenciones se desarrollan tanto desde el equipo de Arte Público del Municipio, como desde colectivos independientes y encargos privados, donde comerciantes y vecinos contratan muralistas para plasmar ideas propias. “Este resurgir artístico es muy bien recibido por los vecinos y habla de una ciudad viva, que se expresa y construye identidad”, señaló.

En línea con la puesta en valor, el Municipio trabaja en la actualización de datos y geolocalización de murales para que vecinos y turistas puedan acceder a recorridos autoguiados. Algunos ya se encuentran disponibles en www.ciudaddecorrientes.gov.ar y en el portal turístico Visit Corrientes.

Luciano Flinta, coordinador de Ñande Arte, celebró la institucionalización del proyecto y afirmó que esta ordenanza “posiciona a Corrientes como ciudad de los murales y le otorga un nuevo sello identitario, tan fuerte como el carnaval y el chamamé”. Subrayó que este reconocimiento abre puertas a mayor desarrollo turístico, económico y sociocultural, consolidando un patrimonio que ya forma parte del paisaje emocional y visual de los correntinos.

Relacionado:  

| | | | | |
Corrientes al Día

Goya inauguró nuevas obras del programa Mita y Mita

Publicado en noviembre 20, 2025.

por Corrientes al Día El intendente Mariano Hormaechea, encabezó la inauguración de un nuevo tramo de pavimento y obras complementarias ejecutadas bajo el programa Mita y Mita, en calle Agustín (...)

SEGUIR LEYENDO

“Día de Campo de Sandía” en Bella Vista

Publicado en noviembre 20, 2025.

La intendente de Bella Vista, Noelia Bazzi participó del “Día de Campo de Sandía” llevado adelante por el INTA en la localidad, una jornada técnica destinada a productores de la (...)

SEGUIR LEYENDO

Ferias de la Ciudad, un espacio consolidado con participación de 200 productores y artesanos

Publicado en noviembre 19, 2025.

En los últimos cuatro años, la Municipalidad de Corrientes realizó más de 2.000 ferias en distintos puntos de la ciudad de Corrientes. Una propuesta que se convirtió, sin duda, en (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Turismo

Ituzaingó lanzó el Concurso Integración de Pesca del Surubí con más de $150 millones en premios

Datos Útiles

Alerta en Corrientes: DPEC denuncia cuentas falsas que ofrecen “descuentos del 50%”

Agenda

Desarrollan una jornada sobre juego responsable en la playa Arazaty

Economía

Valdés profundiza vínculos con India y presenta el potencial productivo y exportador de Corrientes

Policiales

Militar correntino murió de un disparo en un cuartel de Misiones

Salud

Primer premio para proyecto que detecta leishmaniasis canina con análisis de sangre

Policiales

Gastón Guillemet, el prófugo más buscado por engañar y prostituir a adolescentes

Municipales

Hormaechea celebró un fin de semana “extraordinario” en Goya

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.