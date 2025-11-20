Créditos blandos y nuevas herramientas financieras para PyMEs correntinas

por Corrientes al Día

El Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Hacienda, presentó ante la Federación Empresarial de Corrientes (FECORR) una batería de instrumentos financieros diseñada para ampliar el acceso de las PyMEs al Mercado de Capitales, ofrecer liquidez inmediata y promover inversiones estratégicas en reconversión energética.

La exposición estuvo a cargo de Ricardo Charpin, coordinador de Herramientas Financieras de la Subsecretaría de Hacienda, quien explicó las alternativas actualmente disponibles y destacó que más de 300 PyMEs correntinas ya operan activamente en este mercado como complemento al crédito bancario tradicional.

Financiamiento ágil: descuento de cheques y liquidez inmediata

Charpin remarcó que el Descuento de Cheques de Pago Diferido continúa siendo la herramienta más utilizada por las empresas que venden a plazo, ya que les permite convertir en efectivo los valores sin esperar la fecha de cobro. También destacó la posibilidad de descontar cheques propios, modalidad que brinda liquidez inmediata a las empresas mediante la emisión del instrumento a su propio favor.

En este esquema adquiere protagonismo el Fondo de Garantía y Sustentabilidad Anticíclico de la Provincia (FGSA), que co-avala e invierte en estos instrumentos, mejorando condiciones y facilitando el acceso para pequeñas y medianas firmas.

Nueva línea de crédito: hasta $300 millones para reconversión energética

Durante la presentación, Hacienda lanzó además una nueva línea de financiamiento destinada a proyectos de reconversión energética, uno de los ejes estratégicos del desarrollo provincial. La propuesta busca acompañar a empresas que quieran adoptar tecnologías más eficientes, optimizar consumos y reducir costos operativos.

Condiciones del crédito (tasa vigente al 18/11/2025):

Tasa: 22,5% fija durante los dos primeros años, luego variable +2 puntos.

Plazo: Hasta 60 meses, con 6 a 12 meses de gracia sobre el capital.

Amortización: Sistema alemán, adaptable al flujo de ingresos (mensual o semestral).

Las empresas interesadas deben realizar un relevamiento energético y presentar su proyecto para evaluación del comité técnico. La línea ya se encuentra disponible.

Una puerta abierta para el crecimiento productivo

La presentación ante FECORR forma parte de una estrategia provincial orientada a profundizar la inclusión financiera, potenciar inversiones locales y ofrecer alternativas para que las PyMEs accedan a instrumentos más flexibles, dinámicos y competitivos que los canales tradicionales.

Para más información, se habilitaron los canales de consulta oficiales:

herramientafinanciera@corrientes.gob.ar

rcharpin@corrientes.gob.ar