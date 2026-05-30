Claudio Zuchovicki en Corrientes: “Es tiempo de mirar la economía real”

Por Corrientes al Día

Con una fuerte convocatoria de representantes del sector público, privado, académico y productivo, el economista Claudio Zuchovicki brindó una conferencia en Corrientes donde analizó el escenario económico argentino y las perspectivas de inversión para 2026.

La actividad, impulsada por el Gobierno provincial a través del Ministerio Secretaría General y la Escuela de Gobierno, se desarrolló en el Salón Cambá Cuá del Hotel de Turismo bajo el título “¿Es tiempo de invertir en Argentina? 2026: Año de la Economía Real”.

Durante su exposición, Zuchovicki abordó las principales variables macroeconómicas que hoy influyen en las decisiones empresariales y productivas, además de ofrecer una mirada sobre los desafíos y oportunidades que presenta el país en el actual contexto económico.

Al finalizar la charla, el especialista explicó que el objetivo fue brindar herramientas para interpretar un escenario atravesado por cambios profundos. “Dialogamos sobre los espacios de la economía poniendo el foco en si vale la pena o no invertir en Argentina”, expresó.

El economista sostuvo que la sociedad y los mercados atraviesan transformaciones significativas que exigen capacidad de adaptación. “Hay cambios que, si no hacemos nada en el camino, nos van a llevar puesto”, advirtió, al remarcar la necesidad de comprender las nuevas dinámicas económicas y sociales.

Corrientes apuesta a transformar su matriz productiva

Presente en la actividad, el ministro secretario General, Juan Pablo Fornaroli, destacó la importancia de generar espacios de reflexión sobre el desarrollo económico y productivo.

“Estamos acá para conocer acerca de las cosas públicas, en tiempos donde la sociedad parece cada vez más individualista”, señaló.

Asimismo, remarcó que Zuchovicki conoce en profundidad algunos de los proyectos estratégicos que impulsa la provincia, entre ellos la futura planta de fibra de pino de alta calidad, considerada una de las inversiones más importantes para el sector forestal correntino.

“Entiende que esta iniciativa va a cambiar la matriz productiva de nuestra provincia, así como la minería transformó a San Juan y el petróleo a Neuquén”, afirmó el funcionario.

Fornaroli también se mostró optimista respecto al futuro económico de Corrientes. “Es una de las provincias que va a escalar en los próximos años y vamos camino a eso”, aseguró.

Una convocatoria que reunió a todos los sectores

Por su parte, la directora de la Escuela de Gobierno, Lorena Martínez, valoró la amplitud de la convocatoria y destacó que la temática abordada resulta clave para el presente y el futuro del país.

“Lo importante de hoy es analizar cómo se puede invertir en Argentina”, sostuvo, al tiempo que subrayó que el encuentro reunió a representantes del sector público, privado, empresarial, académico y productivo de Corrientes.

En la misma línea, el subsecretario de Desarrollo Institucional, Santiago Merino, destacó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos actores sociales para potenciar el crecimiento provincial.

“Necesitamos que el sector público, privado, académico y las organizaciones civiles trabajemos para el desarrollo de nuestra provincia”, concluyó.