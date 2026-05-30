Corrientes brilló en Las Nacionales 2026: campeones, genética de punta y liderazgo ganadero regional

Por Corrientes al Día

La provincia de Corrientes volvió a ratificar su protagonismo en la ganadería argentina durante la edición 2026 de Las Nacionales con la fuerza de Expoagro, realizada del 24 al 29 de mayo en el predio de la Sociedad Rural de Corrientes, en Riachuelo. Con más de mil animales inscriptos y la participación de productores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el evento dejó en evidencia el crecimiento sostenido de la genética correntina y su consolidación como referente regional.

Las principales cabañas de la provincia se destacaron en las competencias de las razas Braford, Brangus, Brahman y Caballos Criollos, obteniendo premios de máxima relevancia y reafirmando el trabajo de años en mejoramiento genético y calidad productiva.

Entre los resultados más destacados sobresalió la cabaña Mirungá, de Paso de los Libres, que obtuvo el premio Gran Campeón Conjunto Terneras Braford. También brilló El Rocío, de Mercedes, al consagrarse con el Gran Campeón Ternera Individual de Conjunto.

En la misma raza, la reconocida cabaña Pilagá alcanzó el Gran Campeón Ternero Braford, uno de los galardones más codiciados de la exposición.

Por el lado de Brangus, Rincón de Iberá logró el Campeón Conjunto y las mejores individuales de lote, mientras que Rincón del Oratorio, de Santa Rosa, se quedó con el Gran Campeón Ternero de la raza.

En Brahman, la cabaña Nueva Valencia volvió a demostrar su excelencia genética al obtener importantes reconocimientos en las pistas de jura.

Los Caballos Criollos también tuvieron fuerte presencia correntina. Las cabañas Yahá Katú, La Estrella, El Arranque y La Pilula posicionaron sus ejemplares entre los mejores del país, consolidando el prestigio de la provincia en esta disciplina.

“Corrientes es un centro de referencia ganadera”

El ministro de Producción, Walter Chávez, destacó el crecimiento que viene mostrando la exposición y el posicionamiento alcanzado por Corrientes dentro del mapa ganadero nacional e internacional.

“Corrientes terminó consolidándose como un verdadero centro de referencia para la ganadería regional. Productores de distintos países coinciden en que año tras año crecen la infraestructura, la calidad genética, la cantidad de expositores y el nivel de las cabañas participantes”, expresó.

El funcionario remarcó además que los logros obtenidos reflejan el esfuerzo permanente de los productores correntinos para mejorar sus rodeos y potenciar la competitividad de la actividad.

“Este evento demuestra el enorme potencial que tiene nuestra provincia y el trabajo sostenido de quienes siguen invirtiendo para mejorar la genética y la productividad”, señaló.

Chávez sostuvo que la ganadería continúa siendo uno de los principales motores económicos de Corrientes y destacó que el objetivo del Gobierno provincial es avanzar en la industrialización del sector para generar mayor valor agregado y empleo.

En ese sentido, indicó que se trabaja en inversiones estratégicas para fortalecer toda la cadena productiva, desde la cría hasta la exportación.

“La gran apuesta es avanzar hacia la instalación de frigoríficos exportadores que permitan posicionar aún más nuestra hacienda. Corrientes vive un momento muy importante y estamos haciendo todos los esfuerzos para completar esa cadena productiva”, afirmó.

Para el ministro, el crecimiento observado en Las Nacionales 2026 es una muestra concreta del camino que viene recorriendo la producción correntina y del potencial que tiene la provincia para seguir liderando el desarrollo ganadero en la región.