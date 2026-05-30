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Maratón en el Día de la Donación de Órganos y Tejidos

Publicado en mayo 30, 2026.

Este sábado a las 9 la actividad dará inicio en Costanera y Lavalle y solicitan a los que asisten llevar vestimenta blanca y celeste. 

En el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, que se celebra cada 30 de mayo, se realizará la Maratón “Argentina corre por la donación” 2k y 5k. Es organizada por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Corrientes (CUCAICOR) en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y la Municipalidad de Corrientes. 

La concentración es a las 9 y la largada a las 10 en Lavalle y Costanera. Habrá puestos de hidratación y frutas. Además, piden asistir con vestimenta blanca y celeste, como también ir con su botella de agua. 

Por otra parte, informaron que en Corrientes se registraron 985 donantes de órganos y tejidos (517 órganos – 471 tejidos), 1346 órganos procurados y 2040 tejidos procurados.

El CUCAICOR, es el organismo dependiente del Ministerio de Salud Pública responsable de llevar adelante el Programa Provincial de Trasplante de Órganos en toda la jurisdicción. Los objetivos principales son los de fomentar la procuración de órganos y tejidos, desarrollar servicios de trasplante en hospitales, gestionar las habilitaciones para instituciones y equipos de trasplante en establecimientos públicos y privados de toda la provincia y garantizar el acceso al trasplante de todos los correntinos.

Toda persona, sin distinción de edad, sexo o ideología, puede ser donante de órganos y tejidos. A partir de la ley 27.447, “toda persona mayor de 18 años” es donante de órganos o tejidos salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario.

En Argentina, hay un amplio registro de quienes necesitan un trasplante para salvar su vida o mejorarla. La donación de órganos y tejidos es un acto solidario, anónimo, gratuito, altruista y desinteresado que posibilita que una persona, en vida y después de su muerte, decida donar.

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