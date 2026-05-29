Juan Pablo Valdés anunció nuevas obras en Liebig durante los festejos por su 102° aniversario

En una jornada de intensa lluvia, Liebig celebró este viernes el 102° aniversario de su fundación, con la presencia del gobernador Juan Pablo Valdés, que encabezó el acto central junto a la intendenta Lorena Kowacz. El mandatario anunció la construcción de una nueva comisaría y polideportivo, además de trabajos en el edificio municipal.

El gobernador Juan Pablo Valdés este viernes encabezó el 102° aniversario de fundación de Liebig en las instalaciones del Polideportivo Municipal donde se llevó adelante el acto protocolar que contó con la entonación del Himno Nacional Argentino que estuvo a cargo de la reconocida cantautora Nélida Argentina Zenón ofreció la canción “A Colonia Liebig”.

Luego, hubo un minuto de silencio en memoria de los fundadores de la localidad fallecidos e invocación religiosa de parte del párroco Andrés Rojas y del pastor evangélico José Luis Figueroa. Como corolario, el Ballet Municipal desplegó un homenaje artístico denominado “Imagen de mi pueblo”.

Apuesta al desarrollo

“Colonia Liebig tiene el sello de los inmigrantes que llegaron cargados de sueños y esperanza en búsqueda de un futuro mejor”, expresó Valdés y durante su mensaje, dirigió palabras especiales a las madres y a los jóvenes, señalando que el Gobierno provincial continuará acompañando a las familias mediante políticas orientadas a fortalecer el empleo, la educación, la salud y la seguridad.

“Necesitamos de los jóvenes, de su mirada renovadora y de su visión para que Colonia Liebig y Corrientes sigan creciendo”, afirmó.

Asimismo, puso en valor el rol del cooperativismo y de la producción yerbatera en la identidad de la localidad y en materia productiva, Valdés aseguró que el Estado provincial debe acompañar al sector privado mediante inversiones en infraestructura, rutas, conectividad, energía y puertos, con el objetivo de fortalecer la competitividad y ampliar mercados. “Cada proceso industrial es más trabajo para los correntinos”, señaló.

Anuncios de obras

En el tramo final de su discurso, el gobernador anunció la construcción de un nuevo polideportivo, un nuevo edificio municipal, una nueva comisaría y la incorporación de más efectivos policiales para reforzar la seguridad en la localidad. “Vamos a seguir construyendo juntos una mejor Colonia Liebig”, subrayó.

Lorena Kowacz destacó el respaldo de la provincia

En tanto, la intendente Lorena Kowacz, manifestó que en esta fecha tan especial por el aniversario fundacional, es importante “cuidar lo que logramos y tirar todos juntos para el mismo lado” y agregó que “venimos transformando con más desarrollo a la localidad y vamos a seguir por ese camino de trabajo conjunto”.

En ese sentido, mencionó que, con el acompañamiento del ministerio de Producción, en materia de piscicultura, Liebig ya cuenta con 45 estanques activos que generan trabajo directo para la gente y precisó que está próxima a inaugurarse la planta de faena de peces para apuntalar la comercialización con valor agregado.