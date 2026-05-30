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Corrientes al Día

Desbaratan dos kioscos de droga y hay cuatro demorados en Capital

Publicado en mayo 30, 2026.

Por Corrientes al Día

Un importante operativo antidrogas permitió a la Policía de Corrientes desarticular dos puntos de venta de estupefacientes en la capital provincial. Como resultado de los allanamientos, se secuestraron dosis de cocaína, dinero en efectivo, celulares y otros elementos vinculados a la comercialización de drogas. Además, cuatro personas quedaron a disposición de la Justicia.

Los procedimientos fueron realizados este jueves por efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, con el apoyo del Grupo PAR, en cumplimiento de órdenes de allanamiento libradas por la Justicia.

El primero de los operativos tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Río Miriñay, en el barrio Río Paraná. Allí los investigadores encontraron y secuestraron 86 dosis de cocaína listas para su comercialización, una piedra de la misma sustancia, dinero en efectivo, seis teléfonos celulares, recortes de polietileno utilizados para el fraccionamiento y elementos de corte.

Durante este procedimiento fueron detenidos tres mayores de edad: dos hombres y una mujer, quienes quedaron vinculados a la causa.

Más cocaína y balanzas en el barrio Sol de Mayo

El segundo allanamiento se concretó en una vivienda de calle Marco Sastre, en el barrio Sol de Mayo. En ese lugar, los efectivos hallaron tres dosis de cocaína, un teléfono celular, recortes de polietileno, elementos de corte y dos balanzas de precisión presuntamente utilizadas para el pesaje y fraccionamiento de la droga.

En este caso, una persona mayor de edad fue demorada y puesta a disposición de las autoridades judiciales.

Tanto los elementos secuestrados como los detenidos y la persona demorada fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde continúan las actuaciones y diligencias de rigor en el marco de la investigación.

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