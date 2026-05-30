Veda total de pesca en Corrientes y Chaco: prohíben capturar surubíes en un tramo del río Paraná

Por Corrientes al Día

Las provincias de Corrientes y Chaco dispusieron una veda extraordinaria de pesca sobre un sector estratégico del río Paraná tras detectar una concentración inusual de surubíes que generó preocupación por la preservación de la especie. La medida prohíbe toda modalidad de pesca, incluyendo la deportiva, comercial y de subsistencia.

La decisión fue oficializada por la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes mediante la Disposición N° 618, que establece restricciones inmediatas para evitar el impacto de la creciente presión pesquera sobre el cardumen detectado en la zona.

La veda alcanza al tramo comprendido entre los kilómetros 1232 y 1238 del cauce superior del río Paraná, desde la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay hasta el sector conocido como “Los Cables”, ubicado en la zona norte de la Isla Pelón.

Según el documento firmado por el director de Recursos Naturales, Agustín Portela, la medida comenzó a regir desde las 00:00 del 29 de mayo de 2026 y permanecerá vigente hasta nuevo aviso.

Las autoridades explicaron que la restricción se mantendrá mientras los informes técnicos indiquen la necesidad de proteger la concentración de peces, independientemente de los desplazamientos que pueda registrar el cardumen dentro del área monitoreada.

Preocupación por una concentración inusual de surubíes

Desde el organismo provincial señalaron que la decisión responde a una situación excepcional generada por la acumulación masiva de ejemplares de surubí en un área reducida del río.

Esta situación provocó un aumento significativo de la actividad pesquera en la zona, generando riesgos para la sostenibilidad del recurso.

La Dirección de Recursos Naturales advirtió que el objetivo principal es “resguardar, proteger y cuidar los recursos ícticos”, evitando que la presión de pesca afecte la reproducción y conservación de una de las especies más emblemáticas del Paraná.

Multas severas para quienes incumplan

La disposición establece sanciones económicas importantes para quienes violen la veda.

Los infractores podrán recibir multas equivalentes al valor de 500 litros de combustible súper, además de otras sanciones contempladas por la normativa vigente.

Desde Recursos Naturales solicitaron la colaboración de pescadores deportivos, guías, clubes náuticos, prestadores turísticos y comunidades ribereñas para garantizar el cumplimiento de la medida y preservar el patrimonio natural de la región.