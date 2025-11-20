Cronograma de pagos de sueldos de noviembre para estatales correntinos

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés dio a conocer el cronograma de liquidación de los haberes que comienza el martes 25 y se extiende hasta el viernes 28. Alcanza a los agentes de la administración pública provincial, activos, jubilados y pensionados.

El beneficio salarial alcanza a los agentes de la administración pública provincial, activos, jubilados y pensionados. Comienza este martes 25 y se extiende hasta el viernes 28, inclusive.

El primer tramo comienza el día martes 25, correspondiente a los beneficiarios con Documento Nacional de Identidad terminados en 0, 1, 2 y 3. El segundo, se liquida el miércoles 26, día que perciben los agentes con documentos terminados en 4 y 5.

El cronograma continúa el jueves 27, donde cobran aquellos con DNI finalizados en 6 y 7. El pago del sueldo de noviembre termina el viernes 28, fecha que percibirán el beneficio los agentes con DNI finalizados en 8 y 9.

Ingreso Salarial Mensual

En noviembre, en concepto de pago del Ingreso Salarial Mensual en beneficio de los agentes de la administración pública provincial, el Gobierno de Corrientes acumula una inyección cercana a los $133.300 millones.

Sólo en Plus de Refuerzo de este mes, la gestión del gobernador Valdés volcó $8.900 millones. En concepto de pago del Plus Unificado de noviembre, el Gobierno de Corrientes inyectó a la economía provincial cerca de $9.400 millones. Para la liquidación de haberes, la Provincia inyectó $115 mil millones.