Corrientes

Corrientes al Día

Especialistas del Hospital Juan Pablo II capacitaron sobre atención al paciente quemado

Publicado en noviembre 21, 2025.

La jornada se realizó en el auditorio del Hospital de Campaña “Escuela Hogar” en la mañana del jueves. Estuvieron más de 150 personas.

El Servicio de Quemados del Hospital Pediátrico “Juan Pablo II”, que depende del Ministerio de Salud Pública realizó la Jornada de Atención del Paciente Quemado Pediátrico. Participaron profesionales de la salud de Capital y del interior provincial, con el objetivo de fortalecer los conocimientos sobre la atención adecuada en las primeras horas luego de la quemadura.

“En esta jornada tratamos uno de los temas más sensibles y desafiantes de la medicina: atención del niño quemado. Estuvo dirigido a médicos, enfermeros y kinesiólogos. Los capacitamos en la atención inicial, traslado y manejo de heridas de estos pacientes”, dijo la jefa del servicio, Claudia Alejandra Chuscoff.

Además, agregó que se buscó “fortalecer la asistencia con los distintos centros de atención, considerando que la evolución del paciente va a depender de la correcta reanimación de las primeras horas”.

En cuanto a los disertantes, precisó que fueron pediatras, enfermeros, cirujanos plásticos y kinesiólogos del Servicio del Juan Pablo II. En esta área hospitalaria, trabajan con quemaduras leves, moderadas y graves.

“Somos un equipo multidisciplinario, intervenimos todos. Fue muy importante la presencia de los profesionales del interior porque los pacientes quemados, desde el momento que se quema, comienza la pérdida de líquido y, si no se actúa rápidamente, además de no poder calmar el dolor llega deshidratado. Por ello, hay que actuar en las primeras horas”, dijo.

Recomendaciones

Por otra parte, Chuscoff brindó recomendaciones generales para padres y cuidadores. Al respecto, indicó que “el 80% de las quemaduras ocurren en el hogar y, dentro del hogar, el 70% en la cocina”.

“Las quemaduras no son accidentes, son situaciones totalmente prevenibles. Sí ocurre, no hay que dudar en consultar al Servicio de Quemados urgente. Hay que enfriar la herida quemada con agua del grifo y no colocar remedios caseros”, recomendó.

Jornada

Por otra parte, contó que hubo convocatoria de más de 150 personas y que estuvieron presentes el subsecretario de Salud de la Mujer, Niñez y Adolescencia, Arturo Sandoval; la directora de Formación de Profesionales, Nora Ropelato y la directora del hospital Juan Pablo II, Silvana Aguirre Serantes, entre otros directivos.

Entre los disertantes se encontraron: los doctores Valeria Gauna, Mariángeles Moresi, Hebe Blanco y Karen Tal. Las licenciadas en enfermería Diana Vargas, Ana Blanco, Jimena Doretto, Valeria Ramírez y Alicia Flores.

