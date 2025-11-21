Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Ingresó al Concejo el proyecto de Presupuesto Municipal 2026

Publicado en noviembre 21, 2025.

por Corrientes al Día

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la Capital llevó adelante el jueves su 28ª sesión ordinaria, en la que tomó estado parlamentario el proyecto de Presupuesto Municipal 2026 presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM). La propuesta, que contempla gastos y recursos por $184.892.260.460, será analizada en detalle por las comisiones de Hacienda y Legislación.

Con la participación de 18 ediles, el plenario abrió el camino para el estudio pormenorizado de las proyecciones financieras, los fundamentos macroeconómicos y los criterios fiscales que sustentan el cálculo de ingresos y gastos para el próximo ejercicio.

Desde el DEM señalaron que la elaboración del presupuesto tuvo en cuenta el escenario económico actual y las expectativas para el corto plazo, con el objetivo de “mantener el equilibrio en las finanzas públicas” y sostener una política fiscal “austera y eficiente”.

En los fundamentos, el documento subraya un aspecto clave: el inminente cambio de gestión municipal. “La transición administrativa implica una revisión integral de los compromisos vigentes, de los programas en ejecución y de las prioridades de política pública”, destaca el texto.

En ese sentido, el Ejecutivo considera “indispensable adoptar un criterio conservador y prudente en la asignación del crédito presupuestario”, garantizando la sostenibilidad financiera durante el proceso de reorganización interna. También remarca la importancia de evitar compromisos que condicionen a las nuevas autoridades.
La cautela en la estimación de recursos y en la autorización de gastos, señala el documento, es fundamental para “fortalecer la solvencia institucional y asegurar una administración responsable de los recursos públicos”.

Otros proyectos ingresados y declaraciones de interés
Durante la sesión también ingresaron iniciativas relevantes, como el Presupuesto Participativo, que será tratado en las comisiones de Hacienda y Legislación.

La comisión de Cultura, por su parte, analizará el proyecto para imponer el nombre de “Don Pedro Celestino Ranalletti” a la plaza del barrio Santa Catalina, así como la propuesta de otorgar el título de Ciudadana Ilustre a la escritora y autora Myrna Neumann de Rey.

Además, los concejales declararon de interés:
• La participación del Equipo de Litigación de la Facultad de Derecho de la UNNE en la XV edición del Concurso Nacional Universitario de Litigación Penal.
• Los actos conmemorativos por el Día Mundial en Recuerdo a las Víctimas de Siniestros Viales, que se desarrolla cada tercer domingo de noviembre.
También se otorgó el título de Mérito al Ciudadano a la profesora Myriam Susana Marote, en reconocimiento a su destacada trayectoria e innovación en el ámbito deportivo y su compromiso profesional con la comunidad correntina.

