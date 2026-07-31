Finde con caña con ruda, Peña y Ciudad de diseño en Capital

Agosto inicia con la tradicional degustación de caña con ruda, una nueva edición de la Peña de la Ciudad, Ciudad de Diseño, el Mundialito de Fútbol “Ciudad de Corrientes”, recorridos turísticos, ferias, propuestas deportivas y recreativas integran la agenda de la Municipalidad para este sábado 1 y domingo 2 de agosto.

La Municipalidad de Corrientes invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una variada programación de actividades culturales, deportivas, recreativas y turísticas que se desarrollarán durante todo el fin de semana en distintos espacios de la ciudad, con acceso libre y gratuito.

Durante ambas jornadas habrá propuestas para toda la familia que incluirán tradiciones populares, espectáculos musicales, diseño local, deportes, ferias, visitas guiadas y actividades recreativas en plazas y espacios públicos.

La programación comenzará el sábado 1 de agosto con el tradicional convite de caña con ruda en Casa Molinas, Centro Cultural Adolfo Mors, Biblioteca El Palomar, Casa del Bicentenario, Escuela Municipal de Arte y en las plazas Vera y Cabral.

Además del tradicional brebaje, en Casa Molinas, Pellegrini 937, se compartirá con el público la historia de esta costumbre ancestral y se realizará un sahumado simbólico del espacio. En tanto, las plazas Vera y Cabral contarán con stands especialmente preparados para invitar a los vecinos a participar del ritual y, si las condiciones climáticas lo permiten, habrá intervenciones artísticas. También el Ballet Municipal “Siete Corrientes” ofrecerá presentaciones durante la mañana en Casa Molinas y el Centro Cultural Adolfo Mors.

Desde las 9 se disputará la cuarta fecha del Mundialito de Fútbol “Ciudad de Corrientes” en la cancha ubicada en calles Los Tehuelches y Altagracia, del barrio San Antonio.

Durante todo el fin de semana, de 10 a 21, la tradicional Feria de Artesanos estará en la Costanera Sur, ubicada sobre la avenida Costanera Juan Pablo II y Necochea para ofrecer productos únicos para regalar o regalarse.

Por la tarde, desde las 16, tanto el sábado como el domingo, habrá actividades deportivas gratuitas para todas las edades con las clases de Zumba y Ritmos en la plaza La Tradición del barrio San Gerónimo, además de las propuestas de Deporte y Recreación en la plaza de los Ex Combatientes de Malvinas del barrio Quintana, encuentros de Tejo en el parque Cambá Cuá y Fútbol Waliki en playa Arazaty I.

Como parte de la propuesta turística municipal, a las 17 se realizará una nueva edición de “Descubrí Corrientes”, con el circuito “Historia de la Plaza Libertad y el Tren Económico”, cuyo punto de encuentro será el monumento central de la plaza Libertad.

La jornada del sábado finalizará desde las 19 con una nueva edición del Patio Cervecero, en el Paseo Terrazas del Paraná.

ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA

El domingo 2 de agosto la actividad comenzará desde las 9 con la Carrera por el 55º Aniversario de la Policía de la Provincia de Corrientes, que incluirá una prueba participativa de 2 kilómetros y otra competitiva de 5 kilómetros en el barrio Santa Catalina.

Desde las 15 y hasta las 20 el Anfiteatro José Hernández recibirá una nueva edición de “Ciudad de Diseño”, un espacio que reunirá a emprendedores y diseñadores locales con propuestas de objetos únicos, productos de autor y un sector gastronómico.

También desde las 15 y hasta las 18, la plaza Gaucho Rivero, del barrio Esperanza, será escenario de una Gran Barrileteada para toda la familia, con exposición de barriletes, talleres de armado y concursos.

El cierre de la jornada estará a cargo de una nueva edición de la tradicional Peña de la Ciudad, que comenzará a las 17 en la plaza de la Tradición, del barrio San Gerónimo, con entrada libre y gratuita.

En esta oportunidad subirán al escenario Los del Paraná, La Unión del Paraná, Los Caminantes del Chamamé, Pablo Rojas y su Grupo, La Potencia Campera, Los Mbareté y el Ballet Folklórico Naessens-Ferrazzano, ofreciendo una tarde de música y danza para disfrutar en familia. Como es habitual, el espectáculo podrá seguirse también a través de la transmisión en vivo de La Muni por Facebook.com/CorrientesMuni y en el canal de You Tube “Municipalidad de Corrientes Oficial”.