Describen el primer registro de un ñandú fósil en la formación Toropí/Yupoí en Corrientes

Especialistas del CECOAL (UNNE-CONICET), junto a pares de otras instituciones, describieron el primer registro de un ave no voladora del Pleistoceno Tardío de la Formación Toropí/Yupoí en la provincia de Corrientes. Se trata de un ñandú fósil de aproximadamente 65 mil años, y se constituye en el segundo registro de un ave en esta unidad geológica.

El hallazgo fue publicado en la prestigiosa revista internacional Historical Biology y se constituye en un nuevo aporte desde la ciencia al conocimiento de la paleontología de Corrientes y la región nordeste.

El material fue encontrado en el año en el 2024 en el marco de un viaje de campo en Toropí de la Cátedra de Paleontología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE (FaCENA).

El espécimen incluía un fragmento distal de un tarsometatarso derecho que conserva parte de la diáfisis y un fragmento asociado de vértebra torácica, y fue recuperado de depósitos fluviales de los niveles más bajos del sitio.

El trabajo de identificación reunió a diversas instituciones, entre ellas a la Universidad Nacional del Nordeste, el CECOAL (UNNE-CONICET), el CICYTTP (CONICET-UADER-Entre Ríos) y el Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR, CONICET-UNC).

«En esta contribución presentamos y describimos el primer registro de un reiforme fósil del Pleistoceno Tardío de la Formación Toropí/Yupoí (Estadio Isotópico Marino 3; ca. 65–50 ka) en la provincia de Corrientes, Argentina, que representa el segundo registro aviar para esta unidad», se destaca en las conclusiones del trabajo.

Además, el registro contribuye a comprender de forma más precisa la notable paleofauna que habitó la región durante el Pleistoceno tardío, más aún teniendo en cuenta el muy bajo potencial de fosilización que tienen las aves en general.

En esa línea, se expone que el hallazgo «subraya la importancia fundamental que tiene la protección y resguardo del rico patrimonio paleontológico de la provincia».

El equipo a cargo de la identificación estuvo integrado por el Dr. Daniel Barasoain, la Dra. Cecilia Méndez, el Dr. Alfredo Eduardo Zurita y el Téc. Pedro Quaranta, del Laboratorio de Evolución de Vertebrados y Ambientes Cenozoicos del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (UNNE-CONICET) y FaCENA-UNNE; el Dr. Raúl Vezzosi del Laboratorio de Paleontología de Vertebrados en el Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción (CONICET-UADER-Entre Ríos) y el Téc. Carlos Luna del Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR, CONICET-UNC).

Detalles del Hallazgo

Según se detalla en la publicación, las dimensiones y la morfología del material permiten asignarlo al reído Rhea sp., que agrupa a las grandes aves corredoras y no voladoras de Sudamérica, representadas principalmente por el ñandú común.

El fósil proviene de los sedimentos del Pleistoceno tardío de la Formación Toropí/Yupoí, durante, probablemente, un episodio frío y árido, alrededor de los 65.000 años atrás.

El registro aumenta la diversidad taxonómica de aves fósiles para el Pleistoceno de Corrientes, que anteriormente se limitaba al anátido migratorio Chleophaga.

Relevancia

«Este trabajo se suma al aporte que la ciencia, y en particular la paleontología, viene realizando al conocimiento de la prehistoria de Corrientes y la región», destacó en diálogo con UNNE Medios el Dr. Alfredo Eduardo Zurita, integrante del Laboratorio de Evolución de Vertebrados y Ambientes Cenozoicos del CECOAL.

Acotó que el trabajo realizado, además de sumar un nuevo género a la riqueza del material fósil de la formación Toropí/Yupoí y de Corrientes, también contribuyó a seguir generando información de relevancia para caracterizar el escenario paleoambiental de este sitio de gran interés paleontológico.

Asimismo, destacó la importancia de la revista en la que se publicaron los resultados, Historical Biology, que remarca la trascendencia científica del hallazgo.

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