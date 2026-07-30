Corrientes presentó la nueva web del Registro de la Propiedad Inmueble

Por Corrientes al Día

El Gobierno de Corrientes presentó la nueva página institucional del Registro de la Propiedad Inmueble, una plataforma que concentra servicios registrales, formularios, información normativa y herramientas para gestionar trámites en línea.

El sitio ya se encuentra disponible en rpi.corrientes.gob.ar y fue desarrollado para simplificar el acceso de profesionales y ciudadanos a las prestaciones del organismo.

La nueva web reúne en un mismo espacio los principales recursos necesarios para efectuar consultas y avanzar con distintas gestiones ante el Registro de la Propiedad Inmueble.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Consulta de la guía de trámites.

Acceso a formularios y minutas.

Información sobre la normativa vigente.

Liquidación de trámites registrales.

Seguimiento de gestiones iniciadas.

Datos institucionales y de utilidad.

Canales oficiales de contacto.

El diseño busca ofrecer una navegación más sencilla, rápida y accesible, además de reducir los tiempos de búsqueda y facilitar la realización de trámites sin necesidad de recurrir a diferentes canales.

La puesta en funcionamiento del portal forma parte del proceso de modernización y transformación digital que lleva adelante el Gobierno provincial.

La iniciativa apunta a incorporar tecnología en la administración pública para agilizar procedimientos, mejorar la atención y garantizar un acceso más transparente a la información.

Con esta herramienta, el Registro de la Propiedad Inmueble profundiza la digitalización de sus servicios y acerca soluciones tanto a escribanos, abogados y demás profesionales como a cualquier ciudadano que necesite realizar una consulta o gestión registral.