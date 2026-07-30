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Consumos problemáticos: Encuentro Regional de Dispositivos Territoriales

Publicado en julio 30, 2026.

Con el objetivo de actualizar criterios de trabajo, fortalecer estrategias de prevención, atención y acompañamiento en materia de consumos problemáticos, se llevó a cabo el Encuentro Regional de Dispositivos Territoriales Comunitarios (DTC), una jornada de intercambio y capacitación destinada a consolidar el abordaje territorial en la provincia de Corrientes.

La actividad se desarrolló en el Centro Estación Cultural “El Nido”, ubicado en calle Berazategui y Ex Vía del barrio Ongay de la ciudad de Corrientes, y reunió a representantes del DTC Capital, DTC Sedronar Goya y el Centro de Promoción Comunitaria San Jorge, dispositivos que trabajan en convenio con la Provincia.

El encuentro fue organizado por el Instituto Correntino de Abordaje y Prevención (ICAP), presidido por Giselle López Manzur, junto a su equipo de trabajo. Participaron además autoridades de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), entre ellas, Silvia Pisano, subsecretaria de Atención y Acompañamiento en materia de Drogas, y Silvia Duchi, directora nacional de Estrategias y Tratamiento.

Durante la jornada se desarrollaron espacios de diálogo, intercambio de experiencias y reflexión entre los equipos territoriales, promoviendo la construcción de criterios comunes y el fortalecimiento de las redes de trabajo. Estas instancias buscan consolidar respuestas integrales para las personas, familias y comunidades que atraviesan situaciones vinculadas a los consumos problemáticos.

Por la tarde, las actividades de actualización continuaron con un encuentro junto a las organizaciones sociales que dependen de la Sedronar y desarrollan acciones de prevención, asistencia y acompañamiento comunitario en distintos puntos de la provincia. Este espacio permitió fortalecer la articulación institucional, compartir experiencias de trabajo y coordinar estrategias conjuntas para profundizar las políticas públicas en el territorio.

Bajo la premisa de que cada espacio de encuentro representa una oportunidad para acompañar, contener y generar nuevas herramientas de intervención, esta jornada reafirma el compromiso del Gobierno de Corrientes, a través del ICAP y en articulación con la Sedronar, de continuar fortaleciendo las políticas públicas de prevención, asistencia e inclusión social desde una perspectiva comunitaria, integral y territorial.

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