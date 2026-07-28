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Corrientes al Día

Impactante choque múltiple en la Ruta 12, cerca de Empedrado

Publicado en julio 28, 2026.

Por Corrientes al Día

Un choque múltiple se registró en las primeras horas de este martes sobre la Ruta Nacional N.º 12, a la altura del kilómetro 989, en jurisdicción de Derqui, departamento de la localidad correntina de Empedrado, dejando como saldo varios heridos y un importante operativo de asistencia.

El siniestro ocurrió poco después de las 7 de la mañana, cuando aún predominaban las condiciones de escasa visibilidad propias del amanecer. De acuerdo con la información preliminar, al menos tres vehículos participaron del impacto por causas que todavía son materia de investigación.

Tras el llamado de emergencia, dos ambulancias acudieron rápidamente al lugar para asistir a las personas lesionadas y trasladarlas al hospital de Empedrado, donde recibieron atención médica.

Según la información preliminar obtenida, el siniestro tuvo como protagonistas cuatro vehículos –Peugeot 208, Toyota corola, Toyota Hilux y Renault kwid, todos guiados por personas mayores de edad, quienes fueron auxiliados rápidamente, siendo trasladados, dos personas mayores y una menor de edad al hospital local de Empedrado para continuar con las atenciones médicas respectivamente.

Investigan las causas del accidente

El hecho ocurrió sobre uno de los corredores viales más transitados de la provincia y movilizó a efectivos policiales y equipos de emergencia, que trabajaron para asistir a las víctimas y ordenar el tránsito en la zona.

Las circunstancias que desencadenaron la colisión aún no fueron determinadas y serán establecidas a partir de las pericias correspondientes.

Mientras continúan las tareas en el lugar, las autoridades solicitaron a los automovilistas extremar las medidas de precaución al transitar por el sector, ya que el operativo podría generar demoras y circulación reducida sobre la Ruta Nacional 12.

Se espera que en las próximas horas se conozca un informe oficial con mayores precisiones sobre la mecánica del siniestro y el estado de salud de las personas involucradas.

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