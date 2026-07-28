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Instan a completar esquemas de vacunas del calendario y la antigripal

Publicado en julio 28, 2026.

Las dosis están disponibles en los vacunatorios de Capital y del interior. Desde el Ministerio de Salud Pública, se recuerda que la vacunación es la medida de prevención más efectiva. Se recomienda la importancia de la antigripal en menores de dos años y en adultos mayores.

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud Pública, recuerda la importancia de completar los esquemas de vacunación en tiempo y forma. La institución insiste en que los tutores respeten las fechas que se indica en el Calendario Nacional.

Además, se recomienda la colocación de Antigripal a las personas que pertenecen a los grupos de riesgo.

Ellos son el personal de la salud; embarazadas: en cualquier momento de la gestación; puérperas: hasta 10 días después del parto, si no la recibieron durante el embarazo; niños de 6 a 24 meses: deben recibir dos dosis separadas por al menos 4 semanas; niños y adultos de 2 años a 64 años con enfermedades: respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas; pacientes oncohematológicos y trasplantados; personas con obesidad, con Diabetes, y personas con insuficiencia renal crónica en diálisis: deberán presentar orden médica que acredite dicha condición; y las personas mayores de 65 años, quienes no requieren orden médica por tratarse de un grupo de riesgo.

Las dosis están disponibles en los vacunatorios de la provincia. Concurrir con DNI y carnet de vacunación.

Cronograma Calendario/Covid-19/Antigripal Capital

Puntos de vacunación

De lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18.

-Estación Saludable Plaza Cabral

-Hospital de Campaña Escuela Hogar (a partir de 15 años de edad).

En cuanto a la vacunación escolar, será el jueves 30 de julio de 14.30 a 16 en el Instituto Mahatma Gandhi.

Asistir con DNI y carnet de vacunación.

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