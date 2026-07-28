La Municipalidad invita a recorrer una nueva semana de Ferias de la Ciudad

El programa municipal volverá a desplegarse desde este martes en diferentes espacios públicos de la capital. La propuesta ofrece alimentos frescos, elaboraciones artesanales, plantas ornamentales y productos gastronómicos, promoviendo el consumo local y el contacto directo entre productores y vecinos

La Municipalidad de Corrientes pondrá en marcha una nueva semana de las Ferias de la Ciudad, una iniciativa que continúa consolidándose como un espacio de encuentro entre productores, emprendedores y consumidores, ofreciendo productos de calidad, frescos y a precios accesibles en distintos puntos de la capital.

Desde este martes 28 de julio y hasta el domingo 2 de agosto, los vecinos podrán recorrer los diferentes puestos para adquirir frutas y verduras de estación, panificados caseros, dulces regionales, artesanías, plantas ornamentales, manualidades y una variada propuesta gastronómica, fortaleciendo además el desarrollo de la economía social y el comercio de cercanía.

Durante este martes y miércoles las ferias se instalarán en la plaza Torrent, mientras que el jueves se trasladarán a la plaza La Cruz, siempre en el horario de 8 a 13.

El sábado, la actividad se desarrollará en el parque Mitre, también de 8 a 13, con la tradicional oferta de productores y emprendedores locales. En paralelo, durante el fin de semana, la propuesta continuará en el Paseo Arazaty y en los espacios de Punta Tacuara (playón del Rotary Club e Itá Berá), donde los stands permanecerán abiertos de 10 a 22, con una amplia variedad de productos gastronómicos, artesanales y ornamentales.

A través de este programa, la Municipalidad continúa impulsando la comercialización directa entre productores y consumidores, promoviendo el consumo de productos locales, el fortalecimiento de los pequeños emprendedores y el acceso de los vecinos a alimentos frescos y elaboraciones regionales sin intermediarios.

CRONOGRAMA

• Martes 28 y miércoles 29 de julio: Plaza Torrent, de 8 a 13.

• Jueves 30 de julio: Plaza La Cruz, de 8 a 13.

• Sábado 1 de agosto: Parque Mitre, de 8 a 13; Punta Tacuara (playón del Rotary Club e Itá Berá) y Paseo Arazaty, de 10 a 22.

• Domingo 2 de agosto: Punta Tacuara (playón del Rotary Club e Itá Berá) y Paseo Arazaty, de 10 a 22.