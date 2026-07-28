Facebook Instagram Youtube Google Discover

Corrientes

Corrientes al Día

La Municipalidad invita a recorrer una nueva semana de Ferias de la Ciudad

Publicado en julio 28, 2026.

El programa municipal volverá a desplegarse desde este martes en diferentes espacios públicos de la capital. La propuesta ofrece alimentos frescos, elaboraciones artesanales, plantas ornamentales y productos gastronómicos, promoviendo el consumo local y el contacto directo entre productores y vecinos

La Municipalidad de Corrientes pondrá en marcha una nueva semana de las Ferias de la Ciudad, una iniciativa que continúa consolidándose como un espacio de encuentro entre productores, emprendedores y consumidores, ofreciendo productos de calidad, frescos y a precios accesibles en distintos puntos de la capital.

Desde este martes 28 de julio y hasta el domingo 2 de agosto, los vecinos podrán recorrer los diferentes puestos para adquirir frutas y verduras de estación, panificados caseros, dulces regionales, artesanías, plantas ornamentales, manualidades y una variada propuesta gastronómica, fortaleciendo además el desarrollo de la economía social y el comercio de cercanía.

Durante este martes y miércoles las ferias se instalarán en la plaza Torrent, mientras que el jueves se trasladarán a la plaza La Cruz, siempre en el horario de 8 a 13.

El sábado, la actividad se desarrollará en el parque Mitre, también de 8 a 13, con la tradicional oferta de productores y emprendedores locales. En paralelo, durante el fin de semana, la propuesta continuará en el Paseo Arazaty y en los espacios de Punta Tacuara (playón del Rotary Club e Itá Berá), donde los stands permanecerán abiertos de 10 a 22, con una amplia variedad de productos gastronómicos, artesanales y ornamentales.

A través de este programa, la Municipalidad continúa impulsando la comercialización directa entre productores y consumidores, promoviendo el consumo de productos locales, el fortalecimiento de los pequeños emprendedores y el acceso de los vecinos a alimentos frescos y elaboraciones regionales sin intermediarios. 

CRONOGRAMA

•    Martes 28 y miércoles 29 de julio: Plaza Torrent, de 8 a 13.

•    Jueves 30 de julio: Plaza La Cruz, de 8 a 13.

•    Sábado 1 de agosto: Parque Mitre, de 8 a 13; Punta Tacuara (playón del Rotary Club e Itá Berá) y Paseo Arazaty, de 10 a 22.

•    Domingo 2 de agosto: Punta Tacuara (playón del Rotary Club e Itá Berá) y Paseo Arazaty, de 10 a 22.

Agregar Corrientes al día en Google Discover

Relacionado:  

| |
Corrientes al Día

Instan a completar esquemas de vacunas del calendario y la antigripal

Publicado en julio 28, 2026.

Las dosis están disponibles en los vacunatorios de Capital y del interior. Desde el Ministerio de Salud Pública, se recuerda que la vacunación es la medida de prevención más efectiva. (...)

SEGUIR LEYENDO

El histórico Interbarrios volvió para descubrir nuevos talentos en Corrientes

Publicado en julio 27, 2026.

Ahora denominado “Jacinto Mamuh”, en homenaje a su histórico impulsor, el tradicional certamen municipal regresó con una destacada participación de artistas, familias y vecinos. Un jurado integrado por reconocidos referentes (...)

SEGUIR LEYENDO

Cronograma de venta de la garrafa social en Capital

Publicado en julio 24, 2026.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia informó el cronograma de venta de la Garrafa Social que comenzará el miércoles 29 de julio de 10 a 11.30 horas, en (...)

SEGUIR LEYENDO
Agregar Corrientes al día en Google Discover
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app

AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Municipales

Corrientes: distinguieron el programa municipal que asistió a personas en situación de calle

Actualidad

Braillard Poccard encabezó el acto por el 205° aniversario de la Independencia del Perú

Policiales

La mujer que denunció robo de bebé en Corrientes confesó que nunca estuvo embarazada

Política

En Mantilla, Valdés anunció más viviendas y ratificó el compromiso con el desarrollo local

Agenda

Tercera entrega del ciclo “Latidos de Chamamé” con Angirú, Martina Velazco, y el Dúo Sebastián Flores y Martín Espinoza

Columnistas

Vidrios empañados (*)

Actualidad

Braillard Poccard y Tassano recibieron al embajador Wang Wei en la Legislatura de Corrientes

Municipales

Corrientes refuerza los desagües ante “El Niño” con obras en Villa Chiquita

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.