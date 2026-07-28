Valdés presentó a China el potencial productivo de Corrientes en una gira por Ituzaingó y Las Marías

Por Corrientes al Día

Corrientes dio un nuevo paso en su estrategia de internacionalización al recibir al embajador de China en Argentina, Wang Wei, en una intensa jornada de trabajo encabezada por el gobernador Juan Pablo Valdés, quien presentó el potencial productivo, logístico e industrial de la provincia con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de inversión, cooperación y comercio.

La agenda oficial incluyó reuniones con empresarios, una recorrida por el puerto de Ituzaingó y una visita al establecimiento Las Marías, en Gobernador Virasoro, donde la comitiva conoció de primera mano la capacidad productiva de una de las firmas más representativas de Corrientes.

Las actividades comenzaron en el Centro Administrativo de Corrientes, donde el mandatario provincial mantuvo una mesa de trabajo con representantes de empresas del sector energético, el Banco de China y Huawei.

Durante el encuentro se presentaron las principales fortalezas productivas de la provincia y las oportunidades para el desarrollo de nuevos proyectos de inversión.

Valdés destacó que el Gobierno provincial trabaja para atraer empresas que impulsen la generación de empleo y remarcó el creciente interés de China por el proceso de expansión productiva e industrial que atraviesa Corrientes, sustentado en inversiones en infraestructura y logística.

Además, explicó que se exhibió un mapa productivo que abarca sectores estratégicos como la producción frutihortícola, ganadera, forestal y yerbatera, con el objetivo de promover la industrialización y agregar valor a la producción local.

El puerto de Ituzaingó, una pieza estratégica para el desarrollo logístico

La comitiva se trasladó luego al puerto de Ituzaingó, donde conoció las instalaciones y el funcionamiento de una infraestructura considerada estratégica para potenciar las exportaciones correntinas.

El intendente Emilio Nicolás sostuvo que la provincia demuestra estar preparada para recibir inversiones internacionales y aseguró que el fortalecimiento de la industria permitirá generar más empleo y crecimiento para la región.

Por su parte, el embajador Wang Wei destacó la hospitalidad recibida y valoró especialmente las ventajas competitivas de Corrientes, haciendo hincapié en sus recursos naturales, el capital humano y las posibilidades de cooperación. “Con cada vez más conversaciones podremos explorar más posibilidades de trabajo en conjunto y cooperación”, expresó el diplomático.

En ese marco, Valdés adelantó que la agenda bilateral también contempla proyectos vinculados a la capacitación de recursos humanos y al intercambio tecnológico, incluyendo futuras reuniones del embajador con autoridades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) para avanzar en iniciativas de cooperación académica.

Las Marías mostró el potencial industrial de Corrientes

La jornada concluyó en Las Marías, en Gobernador Virasoro, donde la delegación fue recibida por el director del Grupo, Víctor Navajas.

Tras la presentación institucional de la empresa, los visitantes recorrieron las instalaciones industriales para conocer el proceso productivo de una de las principales compañías yerbateras del país.

El ministro secretario General de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli, señaló que la visita permitió exhibir las fortalezas productivas de Corrientes y destacó que Las Marías representa un modelo basado en la combinación de capital humano, innovación y tecnología.

Asimismo, indicó que este tipo de encuentros forman parte de la estrategia provincial para posicionar la producción correntina en mercados internacionales, especialmente en China, uno de los principales destinos comerciales del mundo.

China, un mercado estratégico para la yerba mate correntina

La ministra de Industria, Trabajo y Comercio, Mariel Gabur, afirmó que el recorrido permitió mostrar empresas líderes y la amplia diversidad de productos industrializados que ofrece Corrientes.

Además, expresó su expectativa de que este acercamiento genere nuevas relaciones comerciales que impulsen el crecimiento económico provincial.

Gabur consideró que China representa un socio estratégico y sostuvo que la yerba mate posee un importante potencial de expansión dentro de un mercado con fuerte tradición en el consumo de infusiones.

En la misma línea, el intendente de Gobernador Virasoro, Guillermo de la Cruz, calificó la visita como un hecho histórico y valoró el trabajo conjunto con el Gobierno provincial para atraer representantes internacionales.

Durante su visita a Virasoro, el embajador Wang Wei también puso en valor el perfil ambiental de la provincia. “Aquí hay mucha zona verde, aquí hay muy buen sistema de medio ambiente”, expresó, al tiempo que afirmó que el desarrollo de Corrientes tiene condiciones para consolidarse como un modelo ecológico, sostenible y respetuoso del ambiente.

Finalmente, Víctor Navajas, director del Grupo Las Marías, agradeció la visita de la delegación y aseguró que la yerba mate continúa siendo un producto con un enorme potencial de crecimiento en los mercados internacionales, especialmente en Asia.