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Corrientes al Día

Se reanudó el juicio por la desaparición de Loan Peña en Corrientes

Publicado en julio 28, 2026.

Por Corrientes al Día

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, retomó este martes sus audiencias con una jornada marcada por la expectativa en torno a las declaraciones de cuatro testigos que podrían aportar nuevos elementos sobre el inicio de la investigación y el accionar policial durante las primeras horas del caso.

El debate, que se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, había comenzado el pasado 16 de junio y busca determinar las responsabilidades penales por uno de los casos que más conmocionó al país.

Para esta nueva audiencia fueron convocados Mariano Hernán Duarte, Hugo Daniel Alegre, Víctor Hugo Fernández y Virginio Leonardo Medina.

Las mayores expectativas están puestas en los testimonios de Duarte y del policía Alegre, integrante del primer operativo de búsqueda desplegado tras la denuncia de desaparición.

Sus declaraciones podrían ser determinantes para reconstruir cómo actuó la Policía en las horas iniciales del caso, establecer quién tomó las primeras decisiones y esclarecer el rol desempeñado por el entonces comisario Walter Maciel, uno de los principales imputados, acusado de haber desviado la investigación para favorecer a los responsables de la desaparición.

También prestarán declaración Víctor Gustavo Fernández y Virginio Leonardo Medina, quienes ya habían aportado testimonios durante la etapa de instrucción.

Diecisiete imputados y dos líneas de acusación

El proceso judicial reúne a 17 imputados, divididos en dos grupos según los delitos que les atribuye la acusación.

Por el presunto delito de sustracción y ocultamiento de Loan Peña están acusados:

  • Laudelina Peña
  • Carlos Pérez
  • María Victoria Caillava
  • Walter Maciel
  • Antonio Benítez
  • Daniel Ramírez
  • Mónica Millapi

En tanto, otras 10 personas enfrentan cargos por entorpecimiento de la investigación, al estar acusadas de realizar maniobras destinadas a desviar la causa, plantar pistas falsas o manipular testigos. Ellos son:

  • Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano” o “El Yanqui”
  • Elizabeth Cutaia
  • Pablo Noguera
  • Leonardo Rubio
  • Alan Cañete
  • Delfina Taborda
  • Verónica Machuca Yuni
  • Valeria López
  • Pablo Núñez
  • Federico Rossi Colombo

Durante las nueve audiencias realizadas hasta el momento declararon seis hermanos de Loan, su abuela, tíos, primas, vecinos y otros familiares.

Los testimonios permitieron reconstruir el almuerzo familiar realizado el 13 de junio de 2024, el recorrido que hicieron los niños hacia el naranjal y los primeros movimientos de los adultos cuando advirtieron que el pequeño ya no estaba.

Uno de los relatos que más impacto generó fue el de Roque Valeriano Noguera, uno de los primeros vecinos en participar del rastrillaje.

El testigo aseguró haber encontrado huellas en una zona con barro. “Eran como pies; en la entrada se veían huellas de dos y a la salida parecía uno solo, descalzo”, declaró ante el tribunal.

El proceso está a cargo de los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belfonte y Simón Pedro Bracco, mientras que la acusación es sostenida por el fiscal Carlos Schaefer junto a Tamara Pourcel.

El cronograma prevé un sistema de audiencias alternadas, una semana habrá sesiones los martes, miércoles y jueves, mientras que la siguiente se desarrollarán únicamente los miércoles y jueves, esquema que se repetirá hasta la finalización del debate oral.

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