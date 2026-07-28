CUCAICOR coordinó 38 operativos de donación en lo que va del año

Por Corrientes al Día

Corrientes continúa consolidando su sistema de procuración de órganos y tejidos. En lo que va de 2026, el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Corrientes (CUCAICOR) coordinó 38 operativos de donación, una tarea que permitió avanzar en la posibilidad de salvar y mejorar la calidad de vida de pacientes que esperan un trasplante en todo el país.

Del total de intervenciones realizadas, 24 correspondieron a donantes de órganos y 14 a donantes de tejidos, en un trabajo articulado entre equipos médicos, organismos de seguridad y áreas logísticas que garantizaron el éxito de cada procedimiento.

Cada operativo fue organizado por el equipo de profesionales del CUCAICOR junto con el equipo de ablación renal del organismo, las Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos de distintos hospitales de Corrientes y especialistas provenientes de diferentes provincias.

La coordinación entre los distintos actores resulta clave para cumplir con los estrictos tiempos que requiere un proceso de donación y trasplante.

La logística, un eslabón fundamental

Para asegurar el traslado rápido y seguro de órganos y tejidos, en cada procedimiento se implementaron cordones sanitarios, dispositivos especiales que agilizan el desplazamiento hacia los centros de trasplante.

En este operativo participan de manera coordinada el Área de Logística del CUCAICOR, la Dirección General de Tránsito de la Municipalidad de Corrientes, la Policía de Corrientes, el Aeropuerto Internacional “Dr. Fernando Piragine Niveyro”, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Dirección Provincial de Aeronáutica.

Esta estructura permite reducir al mínimo los tiempos de traslado, un aspecto determinante para preservar la viabilidad de los órganos destinados al trasplante.

Durante este año, los operativos se desarrollaron en distintos establecimientos sanitarios de la provincia, entre ellos:

Hospital Escuela “General José Francisco de San Martín”.

Instituto de Cardiología de Corrientes.

Hospital Pediátrico “Juan Pablo II”.

Hospital “San José” de Paso de los Libres.

Hospital “San Juan Bautista” de Santo Tomé.

Estos centros integran la red provincial de procuración de órganos y tejidos, fortaleciendo el acceso a este tipo de procedimientos en diferentes regiones del territorio correntino.

Toda la logística de los operativos se articula desde la Guardia Operativa Nacional del INCUCAI, en coordinación con las áreas médica y social del CUCAICOR.

Desde allí se realiza la distribución de órganos y tejidos conforme a los criterios nacionales de prioridad establecidos para los pacientes en lista de espera. Además, cada procedimiento queda registrado y fiscalizado en el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA), garantizando la transparencia y trazabilidad del proceso.

Desde el CUCAICOR destacaron especialmente el gesto solidario de las familias que, en un momento de profundo dolor, deciden donar órganos y tejidos para brindar una nueva oportunidad de vida a otras personas.

También expresaron su reconocimiento a todos los profesionales de la salud, fuerzas de seguridad y equipos logísticos que intervienen en cada operativo, cuyo trabajo coordinado hace posible que cada donación pueda convertirse en una esperanza para quienes esperan un trasplante.