Braillard Poccard y Tassano recibieron al embajador Wang Wei en la Legislatura de Corrientes

Por Corrientes al Día

La Legislatura de Corrientes fue escenario de un nuevo gesto de acercamiento entre la provincia y la República Popular China. El vicegobernador y presidente de la Cámara de Senadores, Pedro Braillard Poccard, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Tassano, recibieron al embajador de China en Argentina, Wang Wei, en una reunión institucional orientada a fortalecer los vínculos políticos, comerciales y de cooperación entre ambas partes.

El encuentro se desarrolló en el Salón de Acuerdos de la Legislatura provincial y reunió a legisladores de ambas cámaras en el marco de la agenda oficial que el diplomático chino cumple en Corrientes.

De la reunión participaron los senadores Noel Breard, Sonia Quintana, Lucrecia Lértora y Silvia Galarza, además de los diputados Eduardo Hardoy, Norberto Ast, Andrea Giotta, Valeria Pavón y Gustavo Canteros.

Durante el intercambio, las autoridades provinciales dialogaron con el representante diplomático sobre la importancia de continuar fortaleciendo los lazos institucionales y generar nuevas oportunidades de cooperación entre Corrientes y China.

Wang Wei destacó el diálogo político de Corrientes

En su intervención, el embajador Wang Wei agradeció el recibimiento brindado por las autoridades legislativas y resaltó el clima de convivencia democrática que observó durante el encuentro. “Agradezco la bienvenida por este intercambio amistoso entre representantes de distintas fuerzas políticas, lo que demuestra una valiosa convivencia. Me siento muy a gusto en esta ciudad tan antigua del Nordeste argentino y me pongo a disposición para concretar un vínculo de intercambio comercial, sin importar la distancia física”, expresó el diplomático.

Sus palabras pusieron el foco en el interés por ampliar los canales de cooperación entre ambas regiones, especialmente en materia de intercambio comercial e institucional.

Por su parte, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard agradeció la visita del embajador y remarcó la relevancia de continuar consolidando la relación entre Corrientes y la República Popular China.

El presidente del Senado provincial señaló que el fortalecimiento de estos vínculos abre nuevas posibilidades de cooperación y desarrollo para la provincia, favoreciendo el intercambio en distintos ámbitos.

Como cierre de la visita institucional, los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados entregaron a Wang Wei la declaración de interés legislativo que distingue su visita oficial a Corrientes.

La actividad concluyó con un intercambio de presentes protocolares y una recorrida por el recinto de la Legislatura provincial, en el marco de una agenda que busca profundizar las relaciones bilaterales y generar nuevas oportunidades para el desarrollo económico e institucional de Corrientes.