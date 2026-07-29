Millonario robo en un local de juegos del centro de Corrientes

Por Corrientes al Día

Un local de entretenimientos ubicado en plena peatonal Junín de la ciudad de Corrientes fue blanco de un millonario robo durante la madrugada del martes. Los delincuentes se llevaron más de 10 millones de pesos que estaban guardados en el establecimiento.

El hecho ocurrió en el comercio conocido como “Kalú”, situado en Junín 1.034, frente a plaza Vera. La encargada descubrió el faltante cuando advirtió que la caja fuerte se encontraba fuera de su lugar habitual y posteriormente radicó la denuncia.

Uno de los datos que concentra la atención de los investigadores es que, durante la inspección inicial, no se detectaron puertas, cerraduras ni otros accesos forzados.

Las primeras averiguaciones indican que los autores habrían ingresado por la parte trasera del comercio. Sin embargo, todavía se intenta establecer cómo accedieron al edificio y si contaban con información previa sobre el lugar donde se encontraba guardada la recaudación.

Peritos de la Policía de Corrientes trabajan sobre las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del local y de sectores cercanos. El objetivo es reconstruir los movimientos registrados durante la madrugada e identificar a los responsables.

Entre las hipótesis analizadas se encuentra la posibilidad de que los delincuentes hayan recibido datos precisos sobre la existencia del dinero y su ubicación dentro del establecimiento.

Esta línea investigativa no fue confirmada y forma parte de las distintas alternativas consideradas por los pesquisas. En ese contexto, cuatro empleados fueron convocados a prestar declaración en la Comisaría Primera para aportar información sobre la actividad del comercio y las circunstancias previas al robo.

Por el momento no se informó sobre personas detenidas ni sobre la recuperación del dinero.

La investigación quedó bajo la coordinación de la Fiscalía de turno, que dispuso las diligencias correspondientes para determinar cómo se produjo el ingreso y dar con los autores del millonario golpe en pleno centro de Corrientes.