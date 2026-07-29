Facebook Instagram Youtube Google Discover

Corrientes

Corrientes al Día

Corrientes: distinguieron el programa municipal que asistió a personas en situación de calle

Publicado en julio 29, 2026.

Por Corrientes al Día

El Concejo Deliberante de Corrientes declaró de Interés Municipal al programa “Pequeños Gestos, Grandes Cambios”, una iniciativa que brindó alimentos calientes, ropa de abrigo, mantas y contención a personas en situación de calle durante las jornadas de bajas temperaturas.

El reconocimiento fue otorgado mediante la Declaración N.º 151, aprobada por mayoría. Una copia de la resolución fue entregada por el presidente del cuerpo legislativo, Marcos Amarilla, al secretario de Desarrollo Humano, Lucas Carballo, durante un acto realizado en el recinto de sesiones.

La ceremonia contó con la presencia del intendente Claudio Polich, quien destacó el compromiso del personal municipal y la articulación alcanzada con instituciones religiosas, clubes de adultos mayores y organizaciones comunitarias.

Una red solidaria para afrontar el invierno

“Es un reconocimiento a una Secretaría que demuestra su compromiso con la gestión municipal y con la articulación entre distintos sectores de la sociedad”, expresó Polich.

El intendente señaló que el trabajo conjunto permitió mitigar las consecuencias que sufren las personas en situación de calle, especialmente durante las noches de frío intenso. “La solidaridad y la participación son los ejes de esta política. Queremos una comunidad comprometida, porque construir una ciudad mejor es una tarea que involucra al Ejecutivo, al Concejo Deliberante y a todos los vecinos”, sostuvo.

El programa fue desarrollado por la Secretaría de Desarrollo Humano a partir de una planificación iniciada varios meses antes del invierno. Previamente, el Municipio realizó censos y relevamientos para localizar a las personas que permanecían en la vía pública y organizar recorridas nocturnas.

Durante la campaña, los equipos municipales asistieron a cerca de 70 personas localizadas en diferentes sectores de la ciudad. Las recorridas incluyeron la entrega de comida caliente, prendas, calzados y frazadas.

También se ofreció a los beneficiarios la posibilidad de trasladarse a un refugio. Sin embargo, varias personas optaron por permanecer en la calle y recibieron asistencia en los lugares donde se encontraban. “Como Estado tenemos la responsabilidad de acompañarlos y asistirlos para que puedan sobrellevar las bajas temperaturas”, afirmó Carballo.

El secretario de Desarrollo Humano calificó la distinción como “un mimo para todo el equipo” que recorrió los barrios durante las jornadas más frías. Además, destacó el “enorme compromiso de toda la familia municipal” para llegar a los sectores más vulnerables.

Adultos mayores confeccionaron prendas de abrigo

Una de las particularidades del programa fue la participación de los clubes de adultos mayores. El Municipio les entregó lana y agujas para que pudieran confeccionar gorros, mantas y otras prendas, que posteriormente fueron distribuidas entre quienes las necesitaban.

La iniciativa permitió integrar a los adultos mayores a una red solidaria y ampliar la cantidad de elementos disponibles para afrontar las bajas temperaturas.

La Municipalidad también brindó apoyo al Hogar Cristo Roto, ubicado en el barrio Pueblito Buenos Aires y dependiente del Arzobispado de Corrientes. La institución ofrece a personas en situación de calle un espacio donde dormir, higienizarse y alimentarse.

La declaración del Concejo Deliberante también valoró la planificación de recorridas diarias y el abordaje sanitario impulsado durante la campaña.

Además de la asistencia alimentaria y la entrega de abrigo, se realizaron controles médicos y seguimientos para garantizar la continuidad de los tratamientos de quienes lo necesitaran.

El operativo articuló el trabajo de las áreas municipales de Desarrollo Humano y Salud con organizaciones sociales, clubes de adultos mayores y espacios de asistencia comunitaria.

El reconocimiento se fundamentó, además, en el artículo 14, inciso 13, de la Carta Orgánica Municipal, que establece la responsabilidad del Estado local de proteger a las personas en situación de riesgo.

Carballo adelantó que el Municipio mantendrá las acciones de contención alimentaria y entrega de abrigo, mientras prepara nuevas iniciativas para ampliar el acompañamiento a las personas que continúan viviendo en la vía pública.

Agregar Corrientes al día en Google Discover

Relacionado:  

| | | | |
Corrientes al Día

Corrientes amplía la red cloacal con 676 metros de cañerías y 50 nuevas conexiones

Publicado en julio 29, 2026.

Por Corrientes al Día La Municipalidad de Corrientes finalizó nuevas etapas del programa Cloaca Social en los barrios San Roque Oeste y San Antonio Oeste. Las intervenciones permitieron instalar 676 (...)

SEGUIR LEYENDO

Corrientes refuerza los desagües ante “El Niño” con obras en Villa Chiquita

Publicado en julio 28, 2026.

Por Corrientes al Día La Municipalidad de Corrientes avanza con la construcción de una nueva red de desagües en el barrio Villa Chiquita, una intervención destinada a resolver los anegamientos (...)

SEGUIR LEYENDO

Comenzó la pavimentación de avenida Cuba, una obra que conectará Pirayuí con la Autovía 12

Publicado en julio 27, 2026.

Por Corrientes al Día La Municipalidad de Corrientes puso en marcha una nueva obra de infraestructura vial que mejorará la conectividad y la circulación en uno de los sectores de (...)

SEGUIR LEYENDO
Agregar Corrientes al día en Google Discover
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app

AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Municipales

Corrientes: distinguieron el programa municipal que asistió a personas en situación de calle

Actualidad

Braillard Poccard encabezó el acto por el 205° aniversario de la Independencia del Perú

Policiales

La mujer que denunció robo de bebé en Corrientes confesó que nunca estuvo embarazada

Política

En Mantilla, Valdés anunció más viviendas y ratificó el compromiso con el desarrollo local

Agenda

Tercera entrega del ciclo “Latidos de Chamamé” con Angirú, Martina Velazco, y el Dúo Sebastián Flores y Martín Espinoza

Columnistas

Vidrios empañados (*)

Actualidad

Braillard Poccard y Tassano recibieron al embajador Wang Wei en la Legislatura de Corrientes

Municipales

Corrientes refuerza los desagües ante “El Niño” con obras en Villa Chiquita

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.