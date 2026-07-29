Corrientes: distinguieron el programa municipal que asistió a personas en situación de calle

Por Corrientes al Día

El Concejo Deliberante de Corrientes declaró de Interés Municipal al programa “Pequeños Gestos, Grandes Cambios”, una iniciativa que brindó alimentos calientes, ropa de abrigo, mantas y contención a personas en situación de calle durante las jornadas de bajas temperaturas.

El reconocimiento fue otorgado mediante la Declaración N.º 151, aprobada por mayoría. Una copia de la resolución fue entregada por el presidente del cuerpo legislativo, Marcos Amarilla, al secretario de Desarrollo Humano, Lucas Carballo, durante un acto realizado en el recinto de sesiones.

La ceremonia contó con la presencia del intendente Claudio Polich, quien destacó el compromiso del personal municipal y la articulación alcanzada con instituciones religiosas, clubes de adultos mayores y organizaciones comunitarias.

Una red solidaria para afrontar el invierno

“Es un reconocimiento a una Secretaría que demuestra su compromiso con la gestión municipal y con la articulación entre distintos sectores de la sociedad”, expresó Polich.

El intendente señaló que el trabajo conjunto permitió mitigar las consecuencias que sufren las personas en situación de calle, especialmente durante las noches de frío intenso. “La solidaridad y la participación son los ejes de esta política. Queremos una comunidad comprometida, porque construir una ciudad mejor es una tarea que involucra al Ejecutivo, al Concejo Deliberante y a todos los vecinos”, sostuvo.

El programa fue desarrollado por la Secretaría de Desarrollo Humano a partir de una planificación iniciada varios meses antes del invierno. Previamente, el Municipio realizó censos y relevamientos para localizar a las personas que permanecían en la vía pública y organizar recorridas nocturnas.

Durante la campaña, los equipos municipales asistieron a cerca de 70 personas localizadas en diferentes sectores de la ciudad. Las recorridas incluyeron la entrega de comida caliente, prendas, calzados y frazadas.

También se ofreció a los beneficiarios la posibilidad de trasladarse a un refugio. Sin embargo, varias personas optaron por permanecer en la calle y recibieron asistencia en los lugares donde se encontraban. “Como Estado tenemos la responsabilidad de acompañarlos y asistirlos para que puedan sobrellevar las bajas temperaturas”, afirmó Carballo.

El secretario de Desarrollo Humano calificó la distinción como “un mimo para todo el equipo” que recorrió los barrios durante las jornadas más frías. Además, destacó el “enorme compromiso de toda la familia municipal” para llegar a los sectores más vulnerables.

Adultos mayores confeccionaron prendas de abrigo

Una de las particularidades del programa fue la participación de los clubes de adultos mayores. El Municipio les entregó lana y agujas para que pudieran confeccionar gorros, mantas y otras prendas, que posteriormente fueron distribuidas entre quienes las necesitaban.

La iniciativa permitió integrar a los adultos mayores a una red solidaria y ampliar la cantidad de elementos disponibles para afrontar las bajas temperaturas.

La Municipalidad también brindó apoyo al Hogar Cristo Roto, ubicado en el barrio Pueblito Buenos Aires y dependiente del Arzobispado de Corrientes. La institución ofrece a personas en situación de calle un espacio donde dormir, higienizarse y alimentarse.

La declaración del Concejo Deliberante también valoró la planificación de recorridas diarias y el abordaje sanitario impulsado durante la campaña.

Además de la asistencia alimentaria y la entrega de abrigo, se realizaron controles médicos y seguimientos para garantizar la continuidad de los tratamientos de quienes lo necesitaran.

El operativo articuló el trabajo de las áreas municipales de Desarrollo Humano y Salud con organizaciones sociales, clubes de adultos mayores y espacios de asistencia comunitaria.

El reconocimiento se fundamentó, además, en el artículo 14, inciso 13, de la Carta Orgánica Municipal, que establece la responsabilidad del Estado local de proteger a las personas en situación de riesgo.

Carballo adelantó que el Municipio mantendrá las acciones de contención alimentaria y entrega de abrigo, mientras prepara nuevas iniciativas para ampliar el acompañamiento a las personas que continúan viviendo en la vía pública.