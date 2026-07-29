Braillard Poccard encabezó el acto por el 205° aniversario de la Independencia del Perú

El vicegobernador Pedro Braillard Poccard, presidió el acto conmemorativo por el 205° aniversario de la Independencia de la República del Perú, junto al cónsul honorario del Perú en Corrientes, Otto Nicanor Hernández Mere, e integrantes de la colectividad peruana.

El acto se desarrolló en el Hall de la Legislatura provincial y contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Tassano; la diputada Albana Rotela; autoridades provinciales; el presidente del Centro de Residentes y Estudiantes Peruanos del Nordeste Argentino (CREP NEA), Lic. Edson Rojas Fierro; representantes de otras colectividades e invitados especiales.

La celebración se enmarca en el “Programa Luminarias”, mediante el cual la Honorable Cámara de Senadores rinde homenaje a las naciones hermanas, países limítrofes, miembros del Mercosur y aquellos que cuentan con representación consular o colectividades en Corrientes, iluminando la fachada del Palacio Legislativo con los colores de sus banderas nacionales. En esta ocasión, en la noche del 28 de julio, el edificio se vestirá de blanco y rojo, en adhesión a la fiesta nacional peruana.

Tras la entonación de los himnos nacionales de Argentina y del Perú, el cónsul Hernández Mere recordó el significado histórico de la proclamación de la independencia encabezada por el general José de San Martín y afirmó que “la libertad continúa siendo el valor que guía el desarrollo del pueblo peruano”.

Asimismo, expresó su deseo de que la nueva etapa democrática del país fortalezca sus instituciones y las relaciones internacionales, confiando en que una gestión exitosa de las autoridades nacionales redundará en beneficio de todos los peruanos, tanto dentro como fuera de su país.

A su turno, Braillard Poccard destacó que la conmemoración del Día de la Independencia del Perú en la Legislatura refleja “un compromiso de apertura al mundo, de amistad, de entendimiento y de búsqueda permanente de comunicación entre los pueblos”.

Además, resaltó el profundo vínculo histórico que une a la Argentina con el pueblo peruano: “Cuando se trata del Perú es un caso especial, porque es como conmemorar el cumpleaños de un íntimo amigo. Nuestra deuda de honor con el Perú será eterna y permanente”.

El Vicegobernador también agradeció el permanente reconocimiento que el Perú brinda al general José de San Martín por su papel decisivo en la independencia de ese país y valoró el legado compartido de libertad e igualdad entre ambas naciones.

Finalmente, expresó su deseo de que el Perú continúe consolidando sus instituciones junto con el crecimiento económico alcanzado en los últimos años. En ese sentido, sostuvo que “la institucionalidad y el desarrollo económico son fundamentales para el progreso de nuestros pueblos” y manifestó su anhelo de que toda Sudamérica continúe avanzando “en el crecimiento, el desarrollo y la paz, fortaleciendo el espíritu de hermandad que une a la región”.

Como cierre de la ceremonia, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Tassano, entregaron al cónsul Otto Hernández Mere una declaración de interés legislativo en conmemoración del 205° aniversario de la Independencia del Perú.