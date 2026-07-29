Corrientes amplía la red cloacal con 676 metros de cañerías y 50 nuevas conexiones

Por Corrientes al Día

La Municipalidad de Corrientes finalizó nuevas etapas del programa Cloaca Social en los barrios San Roque Oeste y San Antonio Oeste. Las intervenciones permitieron instalar 676 metros de cañerías y concretar 50 conexiones domiciliarias, ampliando el acceso de numerosas familias a un servicio sanitario esencial.

El programa, impulsado por la gestión del intendente Claudio Polich, busca extender la infraestructura cloacal hacia sectores de la ciudad que todavía no cuentan con cobertura. Además de mejorar las condiciones de higiene y salubridad dentro de los hogares, las obras permiten eliminar zanjas y reducir la circulación de líquidos contaminantes en la vía pública.

Las intervenciones se ejecutan mediante un esquema de esfuerzo compartido entre la Municipalidad, los vecinos y los organismos responsables del servicio.

Los frentistas aportan los materiales necesarios, mientras que el Municipio se encarga de la planificación y construcción de la red mediante personal técnico, maquinaria y equipamiento propios. Cuando corresponde, las tareas también son coordinadas con la empresa concesionaria.

La organización comunitaria y la disponibilidad de materiales resultan fundamentales para definir las cuadras que serán incorporadas y programar cada frente de obra.

Nuevas conexiones en San Antonio Oeste

En el barrio San Antonio Oeste, la primera etapa comprendió la colocación de 148 metros lineales de cañerías y la realización de nueve conexiones domiciliarias.

La segunda intervención incorporó otros 178 metros de red y 16 conexiones, ampliando la cobertura hacia más viviendas del sector.

Entre ambas etapas, el barrio sumó 326 metros de infraestructura cloacal y 25 hogares conectados al sistema.

Las obras realizadas en San Roque Oeste

En San Roque Oeste, los trabajos comenzaron con la instalación de 226 metros de cañerías y 16 conexiones domiciliarias.

La segunda etapa agregó otros 124 metros y nueve conexiones, lo que elevó el balance total en el barrio a 350 metros de red y 25 familias beneficiadas.

La suma de las intervenciones realizadas en ambos sectores alcanza los 676 metros lineales y las 50 conexiones informadas por el Municipio.

La finalización de estas fases permitirá avanzar con nuevas intervenciones en San Antonio Oeste y San Roque Oeste, donde continúan recibiéndose pedidos de vecinos para extender el servicio hacia otras cuadras.

La planificación prioriza sectores cercanos entre sí para optimizar el traslado y la utilización de la maquinaria, los equipos y el personal especializado. Esta modalidad busca reducir los tiempos de ejecución y responder progresivamente a la demanda de infraestructura sanitaria.

Desde la Secretaría de Obras Públicas destacaron que el modelo de colaboración permite ampliar servicios esenciales y fortalecer el desarrollo urbano. La continuidad del programa dependerá también del acompañamiento y la organización de los vecinos interesados en incorporar nuevas cuadras a la red cloacal.