Corrientes lanzó el HackLab + Hackathon 2026 para impulsar el talento tecnológico joven

Por Corrientes al Día

El Gobierno provincial presentó HackLab + Hackathon Corrientes 2026, una iniciativa que combinará formación intensiva y una competencia presencial para que jóvenes desarrollen soluciones tecnológicas aplicadas a problemas reales de la provincia.

La convocatoria está dirigida a estudiantes universitarios y terciarios, además de personas interesadas en la tecnología, el diseño, la comunicación y los negocios. La propuesta promueve la conformación de equipos multidisciplinarios, integrados por participantes provenientes de instituciones públicas y privadas.

El certamen es organizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Instituto de Modernización e Innovación de Corrientes, con el acompañamiento de universidades, organismos públicos y actores del sector tecnológico.

El programa, denominado también 2HC26, estará dividido en dos fases. La primera será el HackLab, una instancia virtual de formación y evaluación.

Durante esta etapa, los participantes accederán a capacitaciones sobre desarrollo de software, inteligencia artificial, automatización, metodologías ágiles, emprendimiento y comunicación.

Las evaluaciones serán acumulativas y definirán quiénes avanzarán a la competencia presencial. Además de los conocimientos técnicos, se tendrá en cuenta la capacidad para analizar proyectos, trabajar en equipo y plantear respuestas concretas.

La Hackathon será el 3 y 4 de septiembre

La segunda etapa se desarrollará de manera presencial durante los días 3 y 4 de septiembre.

En la primera jornada, los equipos deberán crear un Producto Mínimo Viable, es decir, una versión inicial y funcional de una aplicación, una página web o un servicio tecnológico pensado para responder al desafío asignado.

Al día siguiente, los participantes presentarán y defenderán sus proyectos ante un jurado, que evaluará la innovación, la viabilidad y el potencial de cada propuesta.

La convocatoria no está limitada a perfiles técnicos vinculados con ciencia, tecnología, ingeniería o matemática. También podrán participar jóvenes provenientes de áreas como diseño, comunicación, administración y negocios.

Las personas interesadas pueden completar el formulario de inscripción al HackLab + Hackathon Corrientes 2026.

Corrientes busca potenciar su talento joven

El ministro de Ciencia y Tecnología, Luciano Cabrera, destacó que el programa permitirá identificar y fortalecer las capacidades existentes en la provincia.

El funcionario remarcó que la formación previa y el aprendizaje del trabajo colaborativo constituyen los principales objetivos de la iniciativa. La meta es que los participantes puedan evaluar situaciones, desarrollar proyectos y aportar soluciones a problemáticas concretas de Corrientes.

“Corrientes ya dejó de preguntarse si tiene talento joven, porque existe la convicción de que así es”, sostuvo Cabrera. En ese sentido, señaló que el certamen será una oportunidad para que los jóvenes demuestren sus capacidades.

El ministro también valoró el acompañamiento de TelCo, la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de la Cuenca del Plata y la Municipalidad de Corrientes.

Durante la presentación, el presidente del Instituto de Modernización e Innovación, Juan Francisco Bosco, ratificó el objetivo de posicionar a Corrientes como uno de los principales polos tecnológicos del NEA y del Norte Grande.

Bosco adelantó el próximo lanzamiento de Distrito I, un predio de 12.000 metros cuadrados que funcionará en La Unidad y estará destinado a empresas y proyectos vinculados con la industria del conocimiento.

El plan se complementará con el fortalecimiento del Parque Tecnológico provincial y el funcionamiento de un laboratorio de inteligencia artificial.

“Uno de los grandes ejes del Gobierno es generar una comunidad de tecnología e innovación”, afirmó el funcionario, quien consideró que la modernización también modificará la manera de gestionar el Estado.

Por su parte, la secretaria general de la Municipalidad de Corrientes, Florencia Ojeda, destacó la articulación entre los distintos niveles de gobierno para consolidar la economía del conocimiento y crear nuevas oportunidades de formación y desarrollo para los jóvenes correntinos.