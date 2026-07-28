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En Mantilla, Valdés anunció más viviendas y ratificó el compromiso con el desarrollo local

Publicado en julio 28, 2026.

En una jornada cargada de festividad, el mandatario acompañó a la comuna en un nuevo aniversario. Allí, anunció la construcción de nuevas viviendas y destacó el trabajo en conjunto para impulsar crecimiento y oportunidades hacia la comunidad.

La localidad de Mantilla celebró este martes su 97° aniversario fundacional con un emotivo acto encabezado por el gobernador Juan Pablo Valdés, junto al intendente municipal Juan Marcelo Insaurralde. En la oportunidad, el mandatario destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio para impulsar obras, generar oportunidades y planificar el crecimiento de la comunidad.

Durante el acto anunció la construcción de diez nuevas viviendas como parte del programa Oñondivé. Asimismo, reafirmó el compromiso de avanzar con proyectos de infraestructura y desarrollo productivo.

Al dirigirse a los presentes, Valdés señaló que el Gobierno provincial trabaja de manera coordinada con los intendentes y los distintos ministerios para consolidar una Corrientes “pujante, desarrollada y con oportunidades”. En ese marco, repasó las inversiones que se ejecutan en Mantilla, entre ellas la construcción de una escuela, la finalización de un jardín de infantes que será inaugurado próximamente junto al establecimiento primario.

Desarrollo rumbo al centenario

El intendente Juan Marcelo Insaurralde proyectó el crecimiento del pueblo rumbo a su centenario. Destacó las obras deportivas, educativas, la línea de 33 KVA y el plan habitacional ejecutado con las familias, enfatizando que “cada obra, cada proyecto y cada gestión que impulsamos tiene como objetivo llegar a esos cien años con un pueblo más desarrollado, más inclusivo y con mayores oportunidades para todos”.

Entre las iniciativas, detalló las gestiones ante Ferrocarriles Argentinos para “crear allí un centro de interpretación que rescate y difunda nuestra historia e identidad, incorporando además un espacio dedicado a nuestro chamamé emblema ‘Bajo el cielo de Mantilla'”, junto a un corredor ecoturístico sobre el río Batel y la creación de una zona industrial, contando con el respaldo del gobernador Juan Pablo Valdés.

Por otra parte, llamó a optimizar recursos para una administración más eficiente y remarcó que “los momentos difíciles se superan cuando prevalecen la unidad, el diálogo y el compromiso colectivo”, convocando a los jóvenes a ser protagonistas del futuro de la localidad.

El acto

La jornada conmemorativa reunió a autoridades provinciales, entre ellos, los ministros, secretario general de Gobierno, Juan Pablo Fornaroli, de Seguridad, Adán Gaya, de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, de Justicia, Juan José López Desimoni y de Ciencia y Tecnología, Luciano Cabrera, como así también a delegaciones escolares, fuerzas de seguridad y vecinos para rendir homenaje a la historia, el trabajo y las tradiciones de la comunidad.

En el marco del acto, el Municipio declaró al gobernador Juan Pablo Valdés Huésped de Honor mediante la Resolución N° 160/26.

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