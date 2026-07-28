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Tercera entrega del ciclo “Latidos de Chamamé” con Angirú, Martina Velazco, y el Dúo Sebastián Flores y Martín Espinoza

Publicado en julio 28, 2026.

Este viernes 31 de julio a las 21.30 el Teatro Juan de Vera será el epicentro de una nueva entrega del ciclo Latidos de Chamamé, una iniciativa dedicada a respaldar a los músicos locales de gran prestigio. En esta ocasión, la velada contará con la presencia de Angirú, Martina Velazco y el Dúo Sebastián Flores y Martín Espinoza.

Angiru es una joven agrupación chamamecera correntina integrada por Baruc Maidan, Ezequiel Romero, Emanuel Otero y Tomás Torres. Nacido en 2023, el grupo realizó su debut en la Peña de Los Alonsitos y, desde entonces, ha desarrollado una destacada trayectoria en importantes escenarios y festivales del país.

Con una propuesta que combina el respeto por las raíces del chamamé con la fuerza y frescura de una nueva generación, Angiru se consolida como una de las expresiones jóvenes con mayor proyección dentro de la música litoraleña.

A lo largo de su trayectoria, el grupo se ha presentado en numerosos escenarios de gran relevancia para la cultura chamamecera, consolidando su presencia dentro del circuito de festivales y espacios culturales más representativos del género. Entre ellos se destacan la Fiesta Nacional del Chamamé, el Festival Nacional del Chamamé de Federal, el Teatro Oficial Juan de Vera y La Peña de Los Alonsitos, entre otros importantes escenarios vinculados a la música y la cultura del Litoral. 

Martina Velazco es una joven intérprete nacida en la capital correntina, cuya propuesta artística se inscribe en la música del litoral argentino. Con una interpretación profunda y una voz cargada de emoción, retoma el legado de los grandes referentes del género, reivindicando las raíces del chamamé y construyendo un lenguaje propio que dialoga entre la tradición y lo contemporáneo, llevando a cada escenario una experiencia musical sensible y comprometida. 

Sebastián Flores y Martín Espinoza conforman un dúo de chamamé que combina la herencia familiar con una visión moderna del género. Aunque son jóvenes, cuentan con una trayectoria sólida en los escenarios más importantes del chamamé, incluyendo la Fiesta Nacional, además de haber acompañado a destacados artistas nacionales e internacionales.

Su propuesta se basa en el estudio constante y la búsqueda de la excelencia técnica. A través de arreglos cuidados y una ejecución precisa, el dúo busca renovar el sonido chamamecero sin perder la esencia de su raíz, logrando una identidad propia que refleja su madurez musical y compromiso con nuestra música.

Entradas

A la venta en weepas.ar/ y en boletería del teatro, San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21.

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Beses y condiciones: www.promosdelbanco.com

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