Presentarán en la Legislatura de Corrientes el libro “Dogma o Ciencia”

Por Corrientes al Día

La Biblioteca de la Legislatura será escenario de la presentación de “Dogma o Ciencia. Mis Investigaciones”, una obra del escritor correntino Juan Carlos Berzzotti que propone reflexionar sobre el conocimiento, las creencias y la construcción de herramientas para prevenir la violencia.

La actividad se realizará el martes 4 de agosto, a las 18.30, en la sede ubicada en Salta 545 de la ciudad de Corrientes. La participación será libre y abierta al público.

El encuentro es impulsado por el vicegobernador de la provincia, Pedro Braillard Poccard, y se desarrollará en el marco del Ciclo Escritores Correntinos, coordinado por la profesora M. Silvia Pozo.

Más que una presentación literaria tradicional, la convocatoria propone compartir un encuentro distendido, “tomando un cafecito”, para conversar e intercambiar perspectivas sobre una problemática que atraviesa a toda la sociedad.

A partir de los planteos desarrollados en el libro, los participantes podrán aportar ideas relacionadas con la prevención de la violencia y analizar el papel que cumplen la investigación, el conocimiento y las creencias en la construcción de respuestas colectivas.

En “Dogma o Ciencia”, Berzzotti invita a estimular el pensamiento crítico y a revisar la manera en que se interpretan distintas realidades. La obra abre así un espacio de debate entre diferentes miradas y experiencias.

Con esta nueva actividad, el Ciclo Escritores Correntinos continúa promoviendo la producción literaria local y acercando a los autores a la comunidad mediante encuentros abiertos en la Legislatura provincial.