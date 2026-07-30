Juicio por Loan: declaran un perito, un comisario y el exviceintendente de 9 de Julio

Por Corrientes al Día

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continúa este jueves en la ciudad de Corrientes con su duodécima audiencia. El Tribunal tiene previsto escuchar a tres nuevos testigos vinculados con los peritajes, los operativos de búsqueda y el contexto político de 9 de Julio.

Los citados para esta jornada son los policías federales Juan Osvaldo Ronelli y Fabio Pirrone, además de Luis Alberto González, quien en 2024 se desempeñaba como viceintendente de la localidad donde el niño fue visto por última vez.

Uno de los testimonios más esperados será el de Ronelli, responsable de distintos peritajes sobre rastros y manchas encontrados durante la investigación. Su intervención incluyó análisis con luminol y la revisión de material biológico localizado en la Ford Ranger de Carlos Pérez, uno de los imputados.

En uno de sus informes, el perito indicó que “no puede descartarse que las manchas lumínicas visualizadas puedan ser sangre humana”. La referencia corresponde a las pruebas efectuadas sobre el guardabarros delantero derecho de la camioneta.

Al declarar ante el Tribunal, María Victoria Caillava, esposa de Pérez y también acusada, sostuvo que esas manchas podrían explicarse por “la rotación de las ruedas” o porque alguna persona pudo haberse accidentado. También mencionó que el vehículo había sido trasladado para reparaciones o servicios técnicos.

Sin embargo, la empresa concesionaria señalada informó que la Ford Ranger no había ingresado a realizar un servicio durante el período investigado, según consta en el expediente de la Fiscalía.

La odorología y los vehículos investigados

Las pruebas de odorología realizadas con perros especializados también forman parte de las evidencias que serán analizadas durante el debate. Los canes detectaron rastros de olor compatibles con Loan tanto en la Ford Ranger de Pérez como en el Ford Ka de Caillava.

Los acusados argumentaron que entregaron voluntariamente ambos vehículos en la comisaría para que fueran peritados y señalaron que no se colocaron fajas de seguridad. Según su versión, esa situación podría haber permitido una eventual transferencia de olores.

Caillava agregó que en su automóvil podían existir rastros porque, después de la desaparición, trasladaron a hermanos de Loan y a uno de sus tíos.

El despliegue de búsqueda

El comisario Fabio Pirrone deberá declarar sobre su participación en la coordinación de los operativos federales desplegados en la zona donde desapareció el niño.

El jefe policial había explicado que durante las tareas desarrolladas entre finales de junio y principios de julio de 2024 se utilizaron recursos terrestres, acuáticos y aéreos. También se inspeccionaron zonas de difícil acceso, aunque los procedimientos concluyeron sin resultados sobre el paradero de Loan.

La tercera declaración será la de Luis Alberto González, exviceintendente de 9 de Julio, convocado para aportar información sobre las circunstancias que rodearon el caso en la localidad.

Un comisario retirado complicó a Walter Maciel

Durante la undécima audiencia, realizada el miércoles, declaró el comisario retirado Roque Nicolás Báez, quien en junio de 2024 era jefe de la Unidad Regional II de Goya y superior directo del entonces comisario Walter Maciel.

Báez aseguró que desconfía de la actuación de Maciel, reveló que tenía antecedentes disciplinarios y manifestó sus sospechas sobre el papel que habrían desempeñado Caillava y Pérez en la desaparición.

El testigo reconstruyó lo sucedido durante la madrugada del 14 de junio de 2024. Contó que, cerca de las 2, Maciel lo llamó para informarle que Loan había aparecido. Ante esa noticia, se dirigieron hacia el ingreso al campo de la abuela del niño, pero cuando llegaron comprobaron que la información era falsa.

“Me dice ‘recibí una llamada’, pero no me supo explicar más”, relató Báez. También afirmó que ese dato sin confirmar provocó el levantamiento momentáneo del operativo de búsqueda.

El comisario retirado consideró que el origen de aquella comunicación debería estar registrado en el teléfono de Maciel. “Creo que debe estar en el teléfono de Maciel esa llamada”, señaló ante el Tribunal.

Báez también se refirió al hallazgo de una zapatilla de Loan. Según declaró, Maciel le aseguró que él mismo había encontrado el calzado después de observar una única huella en el lugar.

No obstante, el testigo remarcó que posteriormente aparecieron otras versiones sobre ese episodio y sostuvo que las circunstancias en las que fue localizado el botín “dejan muchas dudas”.

Además, reveló que antes de la desaparición de Loan había sancionado a Maciel con entre 13 y 14 días de arresto por malos tratos denunciados por otro policía. También mencionó una queja relacionada con un control de ganado que derivó en un sumario administrativo.

“Maciel miente y autoriza a esta pareja a viajar”

El momento más contundente de la audiencia se produjo cuando Báez expuso su hipótesis sobre el caso. El comisario retirado vinculó los resultados del luminol y las pruebas de odorología con los vehículos de Pérez y Caillava.

“Podría tratarse de la hipótesis del accidente, pero mi impresión es que la pareja de Caillava y Pérez algo tuvo que ver en la desaparición”, declaró.

También explicó por qué considera central la actuación del excomisario de 9 de Julio: “Mi sospecha es porque Maciel miente y autoriza a esta pareja a viajar. Como funcionarios, no estamos facultados para autorizar a nadie”.

Las declaraciones previstas para este jueves podrían aportar nuevos elementos sobre los peritajes realizados a los vehículos, el alcance de los operativos y las decisiones tomadas durante las primeras horas de la búsqueda del niño, desaparecido desde el 13 de junio de 2024.