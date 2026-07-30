Cerró el acopio de tabaco en Corrientes: acordaron un adelanto de $300 por kilo

Por Corrientes al Día

La campaña de acopio de tabaco criollo correntino llegó prácticamente a su fin y ya se definieron los primeros pagos para los productores. La Unidad Coordinadora Provincial acordó adelantar $300 por kilo, con el objetivo de distribuir los recursos de manera equitativa y evitar que parte del sector quede sin cobrar.

El interventor del Instituto Provincial del Tabaco (IPT), ingeniero agrónomo Alejandro Correa, informó que el pago está previsto para este jueves. De cumplirse los plazos administrativos, el dinero debería estar depositado en las cuentas de los productores el viernes.

La campaña concluyó en la mayoría de los centros habilitados, mientras que los volúmenes correspondientes a la variedad Burley fueron reducidos. Con el cierre del acopio, el organismo provincial ya dispone de los datos y valores definitivos de la producción.

Buena Vista concentró la mayor compra de tabaco

Durante esta campaña funcionaron cinco bocas de acopio. La cooperativa de Buena Vista fue la que adquirió el volumen más importante, con más de 400.000 kilos de tabaco criollo correntino. “Se afianzó mucho en esta campaña, ya que comenzó a comprar antes y varios productores llevaron allí su cosecha por necesidades económicas”, explicó Correa.

El funcionario remarcó que todos los centros se encuentran habilitados y reúnen las condiciones exigidas, por lo que cada productor puede decidir libremente dónde comercializar su cosecha según los precios ofrecidos, sus necesidades y las condiciones de venta.

Qué controla el Instituto Provincial del Tabaco

Como integrante de la Unidad Coordinadora Provincial, el IPT administra los recursos enviados por Nación y tiene a su cargo la habilitación y supervisión de los centros acopiadores.

Correa aclaró que el organismo no interviene en la fijación de precios porque la comercialización se desarrolla bajo un sistema de libre mercado. “No fijamos precios, pero controlamos y supervisamos que se cumplan los requisitos establecidos por Nación para todas las bocas del país”, indicó.

Las disposiciones son iguales para todas las provincias tabacaleras e incluyen controles sobre las instalaciones, la documentación y las condiciones en las que se recibe la producción.

Cómo se pagará el sobreprecio

La Unidad Coordinadora Provincial acordó implementar un sistema de distribución para garantizar que todos los productores comprendidos reciban al menos una parte del sobreprecio.

Según explicó Correa, la grilla remitida por Nación establecía un valor cercano a los $400 por kilo. Sin embargo, se resolvió efectuar inicialmente un adelanto de $300 por kilo.

La decisión busca evitar los inconvenientes registrados durante la campaña 2024-2025, cuando los fondos disponibles se agotaron antes de completar los pagos y numerosos productores quedaron momentáneamente sin cobrar. “De esta forma, todos percibirán algo y, si hay disponibilidad, se saldará la diferencia”, sostuvo el interventor.

El funcionario recordó que en la campaña anterior se realizaron pagos parciales y posteriormente se logró completar tanto el sobreprecio como el ajuste correspondiente a ese período.

Cuándo se depositará el dinero

El IPT prevé realizar el pago este jueves, aunque Correa advirtió que podrían producirse demoras relacionadas con trámites administrativos o inconvenientes de conectividad. “Confío en que se concrete en esa fecha y que los productores tengan el dinero depositado el viernes”, afirmó.

El sobreprecio del tabaco Burley se abonará en su totalidad. En el caso del tabaco criollo correntino, el pago alcanzará a quienes entregaron su producción durante abril y gran parte de mayo.

El desafío de industrializar la producción correntina

Correa también destacó el potencial de Corrientes para avanzar en la industrialización de sus materias primas. El funcionario abordó el tema durante los actos conmemorativos realizados en Mantilla, donde acompañó al gobernador Juan Pablo Valdés.

Según señaló, existe interés externo tanto por los productos correntinos en su estado original como por aquellos que atraviesan procesos de transformación. En ese escenario, consideró que las cooperativas pueden cumplir un papel fundamental. “La provincia tiene posibilidades de desarrollar múltiples industrias a partir de sus recursos”, manifestó el titular del IPT, quien aseguró que el Gobierno se mantiene atento a futuras oportunidades de inversión.

Además de acompañar a los productores durante el cierre de la campaña, el Instituto Provincial del Tabaco integra el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) conformado ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño.