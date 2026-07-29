Más de 100 artistas participan de la 16ª edición de CooperArt en el Museo Vidal

Bajo el lema “Uniendo arte y salud por Corrientes”, el Museo Provincial de Bellas Artes “Dr. Juan Ramón Vidal” será escenario de la 16ª edición de CooperArt, la tradicional muestra benéfica organizada por la Cooperadora del Hospital Escuela “General San Martín”, a beneficio de esa institución.

El Instituto de Cultura de Corrientes invita a la inauguración de la muestra en el marco de la 16° CooperArt, que se llevará a cabo este jueves a las 20 horas, marcando el inicio de una nueva edición de esta propuesta solidaria a beneficio del Hospital Escuela “General San Martín” de la Capital provincial y que por segundo año consecutivo se realiza en el Museo de Bellas Artes “Juan Ramón Vidal”. En la oportunidad reunirá obras de más de 100 artistas consagrados del ámbito nacional, regional y provincial, junto a destacados artistas emergentes, en este tradicional evento bajo el lema “Uniendo arte y salud por Corrientes”.

La exposición, que se desarrollará en la Sala “José Negro”, contará con la curaduría de Daniela Russo Casco y ofrecerá un amplio recorrido por pinturas y esculturas de distintas épocas, estilos y movimientos artísticos. Entre las obras podrán apreciarse trabajos de reconocidos maestros como Lino Enea Spilimbergo, Carlos Alonso, Gómez Morilla y Fabriciano Gómez, junto a creaciones de jóvenes promesas del arte contemporáneo.

Todas las obras expuestas estarán disponibles para la venta y lo recaudado será destinado a la compra de equipamiento para el Hospital Escuela, reafirmando el compromiso del sector artístico con una causa que beneficia a toda la comunidad.

La muestra podrá visitarse en los horarios habituales del Museo: de miércoles a sábados de 9 a 12 y de 16 a 20 horas, y los domingos en el horario de 16 a 20. De esta manera, CooperArt, que es organizado por la Cooperadora del Hospital Escuela, vuelve a convertirse en un espacio donde el arte y la solidaridad se unen para contribuir al fortalecimiento de la salud pública en Corrientes.