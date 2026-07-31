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Corrientes al Día

Valdés impulsa a Corrientes como nodo logístico mientras refuerza la prevención por El Niño

Publicado en julio 31, 2026.

Por Corrientes al Día

El gobernador Juan Pablo Valdés destacó el crecimiento de Corrientes como nodo logístico para la producción del Norte argentino y confirmó que la Provincia participará de una reunión regional con funcionarios nacionales para coordinar acciones frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

En contacto con la prensa, el mandatario también adelantó que recorrerá junto con el intendente Claudio Polich las obras ejecutadas por Vialidad Provincial en el puente sobre el arroyo Pirayuí, ubicado en la avenida Maipú. “Es una obra trascendental y les pedimos paciencia a los vecinos por los inconvenientes”, expresó Valdés sobre los trabajos que afectan la circulación en uno de los principales accesos a la ciudad.

Tras participar de una reunión binacional en Paraguay, el Gobernador ratificó la intención de fortalecer la navegación por el Alto Paraná y mejorar las condiciones operativas del sistema portuario provincial. “La hidrovía es una posibilidad de desarrollo. Apostamos a que toda la región se desarrolle y a que la navegación sea mucho más fluida”, sostuvo.

Valdés explicó que la Provincia solicitará colaboración para mantener el tramo correspondiente de la vía navegable y garantizar el funcionamiento de los puertos correntinos. Aclaró que los acuerdos alcanzados todavía demandarán un período de puesta a punto antes de su implementación plena.

También anticipó que Corrientes buscará acompañar una reforma de la Ley de Cabotaje, aunque consideró necesario debatir y ajustar su contenido. “Tenemos que trabajar para lograr una mayor eficiencia en los costos para los armadores y para la flota argentina”, señaló.

El litio del Norte podría salir por Corrientes

Uno de los puntos destacados por Valdés fue la posibilidad de que la producción de litio proveniente del Norte argentino utilice la infraestructura portuaria correntina para llegar a los mercados internacionales.

Según afirmó, esta alternativa representaría un ahorro en los costos por contenedor y reforzaría la posición estratégica de la provincia. “Toda la producción del Norte va a salir por el puerto de Corrientes. Tenemos una enorme posibilidad a partir de una visión de desarrollo estratégico”, aseguró.

El mandatario también adelantó que durante la próxima semana ingresarán contenedores destinados al transporte de harina de hueso, una operación que consideró parte del proceso de consolidación logística de la provincia.

Alerta por la crecida del río Uruguay

Valdés se refirió además al seguimiento de las lluvias y al comportamiento del río Uruguay, cuyo nivel mantiene en alerta a distintas localidades de la costa correntina. “Estamos trabajando con todos los equipos de los municipios. La crecida del río Uruguay es una situación que se repite y avanza a un ritmo relativamente lento, pero seguimos de cerca las precipitaciones”, explicó.

El Gobernador advirtió que todavía no puede determinarse con qué intensidad impactará El Niño sobre el territorio provincial. “Tenemos que estar preparados y despiertos porque nos puede tocar más fuerte o más liviano, pero debemos estar listos para cuando llegue”, remarcó.

En ese contexto, confirmó la participación de Corrientes en una reunión que se realizará en Chaco con representantes de otras provincias y funcionarios del Gobierno nacional. “Vamos a llevar nuestra mirada y plantear lo que necesitamos. Celebro que podamos juntarnos todos y trabajar en conjunto”, afirmó.

Cautela ante la reforma del Banco Central

Consultado sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central anunciada por el presidente Javier Milei, Valdés consideró que la discusión es necesaria, aunque evitó anticipar un respaldo definitivo. “Hay que analizar punto por punto lo que propone la ley y ver cuál es el camino planteado. Una vez que esté definido, evaluaremos el apoyo y si perjudica o no a los correntinos”, concluyó.

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