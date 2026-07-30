Directores de Niñez y Familia de toda la provincia se capacitan para brindar un mejor servicio a la comunidad

Directores de Centros de Desarrollo Infantil (CDI), de Promoción de Derechos (CPD) y áreas de Adultos Mayores de toda la provincia participaron este jueves de un encuentro de capacitación con el objetivo de afianzar el trabajo diario y brindar un servicio a la comunidad cada vez más eficiente. La apertura fue presidida por el ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen.

La Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia, que nuclea a los mencionados centros, trabaja permanentemente en la atención de todas las instituciones que trabajan con niñas, niños, jóvenes y adultos mayores en pos de garantizar sus derechos en el marco de las leyes y normativas vigentes a nivel nacional y provincial.

A través de los CDI se atiende a niñas y niños de 45 días a 4 años, que necesitan atención y cuidado por trabajo de sus padres o sin posibilidades de atención en sus casas. En los CPD las niñas, los niños y adolescentes de 6 a 16 años concurren para fortalecer sus competencias escolares y desarrollar diversos talleres. Mientras que las áreas de Adultos Mayores ofrecen un espacio saludable en donde el anciano pueda integrarse y participar en actividades recreativas, culturales y sociales.

La directora de Niñez y Familia, Claudia Ruiz Díaz, dio cuenta de la gran convocatoria que tiene el encuentro, con la participación de 170 participantes y que tendrá su cierre mañana.

Por su parte, el ministro de desarrollo social, José Irigoyen destacó el encuentro que brinda capacitación y fortalece a toda la institución”. Tras elogiar la labor diaria de los trabajadores de los centros, destacó que el encuentro favorece espacios para intercambiar experiencias y proponer ideas.

“Uno de los ejes de este Gobierno es la cercanía con la gente, ustedes son un vivo ejemplo de ello”, les dijo el ministro, agregando que, ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño, los centros tendrán un rol activo en lo referido a prevención y asistencia ante eventuales contingencias.

Capacitaciones

Durante las dos jornadas, los asistentes participarán de talleres y charlas sobre oratoria, liderazgo, trabajo en equipo, relaciones laborales y gestión administrativa. Todos ellos articulados desde la Escuela de Gobierno. Su directora, Lorena Martínez explicó que estas capacitaciones se diagramaron en conjunto con Desarrollo Social, escuchando sus demandas y ofreciendo las ofertas académicas y herramientas que la Escuela tiene a su alcance.