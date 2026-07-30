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Corrientes trabaja con Nación en una agenda cultural conjunta y proyectar el chamamé al país

Publicado en julio 30, 2026.

La presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, se reunió con el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, para avanzar en acciones de cooperación que impulsarán la próxima edición de la Fiesta Nacional del Chamamé y nuevas iniciativas de desarrollo cultural para la provincia.

 En representación del Gobierno de Corrientes, la presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, mantuvo una reunión de trabajo con el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, y el director general de Integración Federal y Cooperación Internacional Cultural, Gastón Pulero, con el objetivo de consolidar una agenda de acciones conjuntas y profundizar el trabajo articulado entre la Nación y Corrientes.

Durante el encuentro se abordaron distintos ejes estratégicos vinculados a la organización de la próxima Fiesta Nacional del Chamamé, considerada uno de los acontecimientos culturales más importantes del país y máxima expresión de la identidad correntina.

En ese marco, se analizó la participación de los elencos nacionales en la programación oficial, fortaleciendo el carácter federal de la celebración.

Asimismo, avanzaron en la planificación del lanzamiento oficial de la próxima edición de la Fiesta Nacional del Chamamé en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una acción destinada a ampliar su proyección nacional, continuar posicionando al chamamé como patrimonio cultural y acercar esta expresión artística a nuevos públicos.

En ese contexto, el secretario de Cultura de la Nación confirmó su intención de acompañar a Corrientes durante la realización de la próxima edición de la Fiesta Nacional del Chamamé, ratificando el respaldo del organismo nacional a uno de los eventos culturales de mayor trascendencia del calendario argentino.

“Seguimos fortaleciendo los vínculos institucionales entre la Nación y la Provincia porque entendemos que el trabajo articulado genera más oportunidades para nuestros artistas y permite que la cultura correntina siga creciendo. La Fiesta Nacional del Chamamé es una política cultural estratégica y continuaremos impulsando acciones que consoliden su proyección nacional e internacional”, expresó la presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez.

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