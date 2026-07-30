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El HCD desarrolló su 18º sesión ordinaria y distinguió a destacados profesionales de la medicina

Publicado en julio 30, 2026.

Se aprobaron reconocimientos a los doctores Ada Beatriz Husulak y Ricardo Alberto Torres. Además, ingresaron nuevos proyectos sobre distintas temáticas y se declararon de interés diversas iniciativas vinculadas a la salud, la cultura, la educación y el desarrollo de la comunidad.

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la ciudad de Corrientes llevó adelante este jueves su 18º sesión ordinaria del período 2026, presidida por Marcos Amarilla. Durante el encuentro, los concejales aprobaron una serie de ordenanzas, dieron ingreso a nuevos proyectos y declararon de interés institucional diferentes actividades de relevancia para la comunidad.

Entre las ordenanzas sancionadas se destacó el otorgamiento del título honorífico de Ciudadana Ilustre a la doctora Ada Beatriz Husulak, en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria en el campo de la medicina. Egresada de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), cuenta con más de cincuenta años de labor profesional y realizó importantes aportes que la posicionaron como una referente nacional e internacional en ginecología, medicina reproductiva y cirugía laparoscópica ginecológica.

En el mismo sentido, el doctor Ricardo Alberto Torres, recibió también el máximo galardón que otorga el HCD por su destacada trayectoria profesional, científica, académica y docente, así como por sus valiosos aportes al desarrollo de la cirugía, la formación de profesionales de la salud y la investigación científica en los ámbitos local, nacional e internacional.

Asimismo, los ediles aprobaron la modificación de la Ordenanza Nº 5.331, que regula el certamen interbarrial de folclore “Don Jacinto Mamuh”, con el propósito de actualizar aspectos vinculados a su implementación.

Durante la sesión también tomaron estado parlamentario diversas iniciativas impulsadas por los ediles. Así, la creación de una Sala Velatoria Municipal se giró a las comisiones de Obras y Legislación; mientras que la implementación del Programa Municipal de Tokenización y Gestión Digital de Atributos Ambientales, pasó a Ecología y Legislación. En tanto, el proyecto que busca reemplazar la denominación de la calle Inglaterra por Soldados de Malvinas será estudiada por la comisión de Cultura y la modificación del artículo 13 de la Ordenanza Nº 7.306 quedará bajo el análisis de la comisión de Legislación.

Por otra parte, el Concejo Deliberante declaró de interés el lanzamiento oficial del proyecto de subvención global “Rotary cuida tu corazón”, previsto para el próximo 4 de agosto; la realización del Hanami Fest 2026, que tendrá lugar el 8 de agosto en el anfiteatro José Hernández; la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, del 1 al 7 de agosto; el Día de San Cayetano, que se celebra el 7 de agosto; el Premio Joven Empresario Correntino 2026; y el 50º aniversario del Instituto Valentín Haüy, cuya celebración se realizará el 4 de agosto.

Con estas iniciativas, el Honorable Concejo Deliberante continúa impulsando el reconocimiento a vecinos e instituciones que contribuyen al desarrollo de la ciudad, al tiempo que avanza en el tratamiento de proyectos orientados a fortalecer las políticas públicas y acompañar acciones de impacto social, sanitario, cultural y comunitario.

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