Valdés destacó en Paraguay el potencial de Corrientes como polo portuario y logístico

Por Corrientes al Día

El gobernador Juan Pablo Valdés participó el jueves en Encarnación de la VIII Reunión Plenaria Binacional de la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (COMIP), donde destacó el papel estratégico de Corrientes en el desarrollo de los puertos y la navegación por la hidrovía del Alto Paraná.

El encuentro reunió a autoridades de Argentina y Paraguay, representantes diplomáticos y organismos vinculados con la navegación, el comercio y el desarrollo regional. La agenda estuvo centrada en la integración fronteriza, el transporte de cargas y la infraestructura necesaria para potenciar las economías del Litoral.

Antes de viajar a Paraguay, Valdés había adelantado que la participación provincial estaría enfocada en temas vinculados con la consolidación de Corrientes como polo portuario y logístico. “Corrientes se consolida como polo de puertos y logística, y vamos a tratar temas puntuales al respecto”, señaló el mandatario.

La estrategia provincial apunta a aprovechar la ubicación geográfica de Corrientes y el potencial del río Paraná para reducir costos de transporte, ampliar la capacidad de carga y mejorar la competitividad de la producción local.

Desde Encarnación, Valdés explicó que la reunión permitió definir líneas de trabajo conjuntas destinadas a impulsar un desarrollo sostenible mediante la hidrovía. “Participé de la 8ª Reunión Plenaria Binacional organizada por la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná para definir juntos líneas de trabajo que traigan desarrollo sostenible a través de la hidrovía”, expresó.

El Alto Paraná como espacio de cooperación y comercio

La reunión contó con la presencia del ministro de la Cancillería paraguaya, Luis Bianchi; el embajador Alejandro Nielsen, y representantes de gobiernos y entidades regionales. “Avanzamos en el diálogo y estrategias sobre navegación del Alto Paraná, que más que un canal, es un espacio de cooperación y comercio”, destacó Valdés a través de sus redes sociales.

La mirada expuesta por el Gobernador ubica a la hidrovía no solamente como una vía para trasladar mercaderías, sino también como una herramienta de integración económica entre Argentina y Paraguay.

En ese esquema, Corrientes busca ampliar la capacidad operativa de sus puertos, generar nuevas oportunidades para las empresas y facilitar la salida de la producción provincial hacia otros mercados.

Valdés sostuvo que las inversiones en logística fluvial tendrán un impacto directo sobre las distintas cadenas productivas correntinas. En Corrientes tenemos la mirada puesta en la logística del río y los puertos; esto nos dará mayor capacidad de carga y transporte, volviendo más competitiva a toda la producción correntina”, afirmó.

El mandatario también vinculó el desarrollo portuario con la llegada de inversiones y la generación de empleo. “Permitirá más flujo para empresas y trabajo para nuestra gente”, completó.

La participación en la reunión de la COMIP refuerza así la intención del Gobierno provincial de convertir a Corrientes en un nodo estratégico para el transporte regional, aprovechando su infraestructura portuaria y su ubicación sobre uno de los corredores fluviales más importantes del continente.