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Corrientes al Día

Rescataron un yacaré cerca de viviendas en San Cosme y lo devolvieron a su hábitat

Publicado en julio 31, 2026.

Por Corrientes al Día

Un yacaré fue rescatado en cercanías de una zona urbana de la localidad correntina San Cosme, luego de ser observado cerca de varias viviendas. El operativo se realizó durante la siesta del jueves y concluyó sin personas heridas ni incidentes.

Efectivos de la Comisaría de Distrito San Cosme fueron alertados sobre la presencia del animal mientras realizaban recorridas preventivas por la localidad. Ante el posible riesgo para los vecinos y el propio ejemplar, los agentes acudieron inmediatamente al lugar.

Una vez en el sector señalado, los policías implementaron las medidas de seguridad necesarias para retirar y resguardar al yacaré sin causarle daños.

El procedimiento se desarrolló de manera controlada y no se registraron ataques, lesiones ni otras complicaciones durante la captura.

Después del rescate, el ejemplar fue trasladado hasta un sector seguro y liberado nuevamente en su hábitat natural.

Las actuaciones administrativas correspondientes quedaron a cargo de la Comisaría de Distrito San Cosme.

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