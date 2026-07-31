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Más de 80 operarios se capacitaron en el uso de fitosanitarios para el sector forestal

Publicado en julio 31, 2026.

En las instalaciones del Parque Industrial de Gobernador Virasoro, y en el marco de aplicación de la Ley de Agroquímicos, se realizó una instancia de formación para profesionalizar a quienes trabajan en el sector productivo, como instancia fundamental para asegurar un uso responsable de los fitosanitarios, mejorar la eficiencia de las aplicaciones y cumplir con la normativa vigente.

En el marco de las políticas impulsadas por el Gobierno de Corrientes para fortalecer la producción con criterios de seguridad y sustentabilidad, el Ministerio de Producción llevó adelante en Gobernador Virasoro el curso para la obtención del carnet aplicador profesional provincial de fitosanitarios, destinado a más de 80 operarios de la empresa Grupo Garaví.

La actividad se desarrolló en las instalaciones del Parque Industrial de Virasoro y forma parte de las acciones que el Gobierno provincial implementa como autoridad de aplicación de la Ley Provincial de Agroquímicos N.º 4.495/90, por decisión política del gobernador Juan Pablo Valdés de promover una producción cada vez más responsable y eficiente.

Durante la jornada, organizada con la colaboración de CASAFE y Campo Limpio, los participantes recibieron capacitación sobre la normativa provincial y nacional vigente, el uso responsable de fitosanitarios, la correcta utilización de los elementos de protección personal y las técnicas de regulación y calibración de equipos de aplicación terrestre, incluyendo instancias prácticas. El objetivo fue fortalecer las capacidades de los operarios para garantizar aplicaciones seguras, proteger la salud de las personas y preservar el ambiente.

El director de Producción Vegetal del ministerio de Producción, ingeniero agrónomo José Giguer Molleví, destacó que “estas capacitaciones forman parte de una política pública sostenida que impulsa el Gobierno de Corrientes para profesionalizar a quienes trabajan en el sector productivo. La formación permanente de los aplicadores es fundamental para asegurar un uso responsable de los fitosanitarios, mejorar la eficiencia de las aplicaciones y cumplir con la normativa vigente”. Asimismo, remarcó que “por decisión del gobernador Juan Pablo Valdés seguimos acercando estas herramientas a cada región productiva, acompañando el crecimiento de una actividad estratégica como la forestoindustria”.

Molleví agregó que “el trabajo articulado con instituciones como CASAFE y Campo Limpio permite brindar una capacitación integral, incorporando aspectos técnicos, legales y ambientales que son esenciales para el desarrollo de una producción sustentable”. En ese sentido, sostuvo que el Ministerio de Producción continuará recorriendo la provincia con estas instancias de formación, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con el fortalecimiento de las cadenas productivas, el cuidado del ambiente y la protección de la salud de los trabajadores y de la comunidad.

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