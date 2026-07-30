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Corrientes al Día

Nuevo operativo de Garrafa Social

Publicado en julio 30, 2026.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia informa el cronograma de venta de la Garrafa Social de la semana que viene, que iniciará el miércoles 5 de agosto, de 10 a 11.30 horas en el barrio Laguna Seca de la ciudad de Corrientes, en Palermo y Resoagli.

La misma es coordinada por la Subsecretaría de Desarrollo Humano e Igualdad. Los otros puntos de venta coninuarán el jueves 6 en el barrio Sur, en el horario de 10 a 11, en la Delegación San Martin, ubicada en Lavalle 1251, Local 20.

En la misma jornada, de 11.30 a 12.30 horas, también se contará con venta de garrafa en el barrio San Benito, en la Delegación sito en Lamadrid 450.

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