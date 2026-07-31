Corrientes recibe agosto con la tradicional caña con ruda en espacios culturales y plazas

Este sábado 1°, la Municipalidad invita a vecinos y turistas a participar de una jornada gratuita para compartir una de las tradiciones más arraigadas del nordeste argentino, con distribución del tradicional brebaje en distintos puntos de la capital. Habrá siete espacios para “ahuyentar todos los males”.

La Municipalidad de Corrientes celebrará este sábado 1° de agosto el Día de la Pachamama, la Madre Tierra, con una propuesta abierta y gratuita que permitirá a vecinos y visitantes mantener viva una de las costumbres más representativas de la identidad regional: beber caña con ruda para “ahuyentar los males”.

La actividad se desarrollará en:

• Casa Molinas, en Pellegrini 937.

• Centro Cultural Adolfo Mors, de Pellegrini 542.

• Biblioteca “El Palomar”, en el parque Mitre.

• Casa del Bicentenario, en avenida Laprida y Caracas.

• Escuela Municipal de Arte, en avenida Sarmiento 2145.

• En las plazas Vera y Cabral.

En esos lugares, equipos de la Secretaría de Cultura y Educación ofrecerán el tradicional brebaje para que quienes se acerquen puedan cumplir con el ritual de los tres tragos de caña con ruda.

En Casa Molinas, además del convite, se compartirá con el público la historia de esta tradición y se realizará el tradicional sahumado simbólico del espacio, una práctica que forma parte de los rituales vinculados al Día de la Pachamama y que busca renovar las energías y dar la bienvenida a un nuevo ciclo.

En tanto, sobre la calle Junín, tanto en plaza Vera como en plaza Cabral, se instalarán stands especialmente preparados para invitar a los transeúntes a participar de esta costumbre ancestral. Además, si las condiciones climáticas lo permiten, ambos espacios contarán con la presentación de una pareja de baile que acompañará la jornada con intervenciones artísticas.

En caso de lluvia, únicamente se suspenderán las actividades al aire libre en las plazas, aunque el convite de caña con ruda se realizará igualmente bajo gazebos dispuestos para tal fin.

En cuanto a la danza -cabe acotar- los integrantes del Ballet Municipal “Siete Corrientes” también estarán durante la mañana amenizando el encuentro en el Adolfo Mors y en Casa Molinas.

VALOR CULTURAL

La secretaria de Cultura y Educación, Keren Anderson, invitó a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta y destacó el valor cultural de la iniciativa.

“Invitamos a todos los vecinos de nuestra ciudad y también a los turistas que nos visitan a participar y disfrutar de la tradicional caña con ruda del Día de la Pachamama. La Municipalidad ha dispuesto cinco espacios culturales, además de las plazas Vera y Cabral, para que todos puedan compartir este brebaje y continuar con una tradición tan nuestra”, expresó.

La funcionaria remarcó además que la preservación de estas manifestaciones forma parte de las políticas culturales impulsadas por el Municipio. “Como política pública cultural es fundamental seguir llevando adelante este tipo de actividades para revalorizar y reposicionar tradiciones que forman parte de nuestra identidad. Queremos invitar especialmente a los jóvenes a que continúen con esta costumbre y a quienes aún no la conocen, que se animen a participar. El acceso es público y gratuito”, sostuvo.