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Corrientes al Día

Choque múltiple en la Ruta 14 dejó tres personas heridas en Corrientes

Publicado en julio 31, 2026.

Por Corrientes al Día

Un violento choque entre dos camiones y un automóvil dejó tres personas gravemente heridas durante la mañana de este viernes sobre la Ruta Nacional 14, en el interior de Corrientes. Debido al operativo de emergencia, el tránsito permanece habilitado por una sola mano.

El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 627, dentro de la jurisdicción de la localidad de Torrent. Por causas que todavía son materia de investigación, los tres vehículos colisionaron y provocaron un importante despliegue policial y sanitario.

Como consecuencia del impacto, tres personas sufrieron lesiones de diversa gravedad. Una de ellas fue trasladada al Hospital de General Alvear, donde recibió atención médica.

Las primeras averiguaciones indican que los heridos no serían oriundos de Corrientes. Hasta el momento no trascendieron sus identidades ni se difundieron precisiones oficiales sobre su evolución clínica.

En el lugar trabajan efectivos policiales, bajo la supervisión del comisario Felipe Gervasoni, junto con los servicios de emergencia.

La circulación por la Ruta Nacional 14 se encuentra habilitada en una sola mano mientras continúan las tareas de asistencia, remoción de los vehículos y realización de las pericias.

Las autoridades solicitaron a quienes circulen por el sector que reduzcan la velocidad, mantengan una distancia prudente y respeten las indicaciones del personal desplegado sobre la calzada.

La Fiscalía tomó intervención y ordenó las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica y las causas del choque.

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