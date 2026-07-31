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El Centro de Rehabilitación “Valentín Haüy” cumple 50 años

Publicado en julio 31, 2026.

La institución dedicada a la atención de personas con discapacidad visual celebra medio siglo al servicio de la comunidad. Para conmemorar la fecha, se realizará un acto el  martes 4 de agosto.

El martes 4 de agosto, el Centro de Rehabilitación para personas con discapacidad visual “Valentín Haüy” cumple 50 años al servicio de la comunidad. La institución fue creada en 1976 por incentivo del doctor Manuel Chervin y el apoyo del Ministerio de Salud Pública de la provincia.

El lugar, cuenta con un equipo interdisciplinario formado por médicos oftalmólogos, licenciadas en rehabilitación visual, psicólogos, psicopedagoga, fonoaudióloga, terapista ocupacional, kinesióloga, enfermera, profesor de educación física y profesores de educación especial con orientación en ciegos y disminuidos visuales.

La institución, cuenta con los servicios de estimulación temprana, integración escolar, baja visión, rehabilitación integral, aprestamiento laboral y residencia. En cuanto al último, precisaron que residen de lunes a viernes personas de diferentes localidades y provincias que se rehabilitan en la institución, estudian y/o trabajan.

Actualmente, se atienden regularmente 150 personas en los diferentes servicios. Las autoridades actuales son el doctor Ricardo Núñez –director ejecutivo- y la licenciada Laura Ramos –directora asistencial-.

“Una persona rehabilitada recupera su vida plena de manera activa. Lo más significativo es que, en el nordeste argentino, somos el único centro de rehabilitación exclusivamente público y gratuito. En el país, somos uno de los pocos que existe. Somos una provincia con un gran sentido de inclusión. Esto es mérito de quienes nos han precedido en la gestión pública, nosotros continuamos con su legado y vamos incorporando nuevas actividades para fortalecer la inclusión”, dijo el director Núñez.

La ceremonia conmemorativa será el martes a las 10.30 en el Centro de Rehabilitación ubicado en San Lorenzo 1239.

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