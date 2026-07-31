Puente Belgrano: buscan a un hombre que habría caído al río Paraná

Por Corrientes al Día

Un intenso operativo de búsqueda se desplegó durante la mañana de este viernes en el río Paraná, luego de que testigos alertaran que un hombre presuntamente se habría arrojado desde el puente General Manuel Belgrano, en el sector correspondiente a la ciudad de Corrientes.

El episodio fue comunicado alrededor de las 7.10, cuando personas que circulaban por el viaducto advirtieron la presencia de un hombre en una situación de riesgo y dieron aviso inmediato a las autoridades.

Tras recibir la alerta, efectivos de la División Patrulla Vial y Puestos Camineros acudieron al puente y se entrevistaron con integrantes de Gendarmería Nacional que ya trabajaban en el sector.

De acuerdo con la información preliminar aportada por el sargento Víctor Telles, el hombre habría caído a las aguas del Paraná desde el lado correntino del viaducto.

En el lugar, los agentes encontraron una motocicleta Honda Wave S blanca, sin patente colocada, que habría sido abandonada momentos antes del hecho.

Las fuerzas de seguridad iniciaron un despliegue para localizar al hombre y recabar información que permita determinar cómo ocurrió el episodio.

Las actuaciones continúan y, hasta el momento, las autoridades no difundieron datos sobre la identidad de la persona buscada.

Dónde pedir ayuda en Argentina

Si vos o alguien que conocés atraviesa una crisis emocional, siente desesperanza o corre peligro inmediato, es importante buscar acompañamiento. El Centro de Asistencia al Suicida brinda atención telefónica todos los días, de 8 a 24:

135: línea gratuita desde la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

línea gratuita desde la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. 0800-345-1435: desde cualquier lugar del país.

desde cualquier lugar del país. (011) 5275-1135: desde todo el territorio argentino.

desde todo el territorio argentino. 911: ante una emergencia o riesgo inmediato.

La escucha y la intervención oportuna pueden salvar una vida Centro de Asistencia al Suicida.