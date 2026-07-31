Corrientes tokenizará el carbono capturado por sus árboles para generar nuevos ingresos

Por Corrientes al Día

La ciudad de Corrientes puso en marcha una experiencia inédita para transformar el carbono capturado por su arbolado urbano en activos digitales. El proyecto comenzará en tres plazas y, una vez superada la etapa piloto, podría extenderse a otros espacios verdes y a las costaneras Norte y Sur.

La Municipalidad firmó un convenio marco con Innovation and Environment SAS (Biotoken) para desarrollar el Piloto de Tokenización Ambiental del Arbolado Urbano. Según destacó el Gobierno municipal, Corrientes será la primera ciudad del país en impulsar un programa de estas características.

La iniciativa busca medir, verificar y representar digitalmente las toneladas de dióxido de carbono absorbidas por los árboles. Esos activos podrán ingresar posteriormente al mercado voluntario de carbono y ser adquiridos por empresas o particulares interesados en compensar sus emisiones.

Cómo funcionará la tokenización del carbono

El acuerdo firmado en el Palacio Municipal establece las pautas técnicas, institucionales y operativas del programa. El proceso incluirá un sistema de monitoreo, reporte y verificación (MRV) para cuantificar el servicio ambiental prestado por el arbolado.

Una vez validada la información, el carbono capturado será representado mediante tokens ambientales. El esquema también contempla auditorías y mecanismos económicos relacionados con la comercialización de esos activos digitales.

La representante de Biotoken, Micaela Bercheñi, explicó que el procedimiento permitirá convertir las toneladas de carbono absorbidas por los árboles en activos destinados al mercado voluntario.

De esta manera, las empresas que producen mayores emisiones podrán adquirir los créditos al Municipio y contribuir al financiamiento de las políticas de conservación ambiental.

Los recursos volverán al arbolado urbano

El intendente Claudio Polich sostuvo que el convenio permitirá otorgar un valor económico al trabajo que realiza la ciudad para mantener y ampliar su patrimonio forestal. “Es la posibilidad de darle valor, desde el punto de vista económico, a todo el esfuerzo ambiental que hace la ciudad de Corrientes para mantener un sistema de arbolado que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo”, señaló.

El mandatario destacó además el carácter pionero de la propuesta y atribuyó su concreción al trabajo desarrollado por los equipos técnicos municipales.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado Yonna, precisó que los recursos obtenidos mediante la comercialización de los activos serán reinvertidos en el plan de arbolado urbano y el vivero municipal. “Lo que hacemos es darle valor al carbono capturado y ponerlo en el mercado para que pueda ser adquirido por empresas o particulares que buscan compensar las emisiones generadas por sus actividades”, explicó.

La primera etapa abarcará tres plazas de la capital correntina. En esos espacios se pondrán a prueba los sistemas de medición, verificación, digitalización y auditoría.

Si el procedimiento logra la validación prevista, el programa avanzará progresivamente hacia otros espacios verdes y luego alcanzará las costaneras Norte y Sur.

El Municipio pretende articular esta experiencia con sus campañas de arborización, entre ellas La Muni en tu Barrio y Un árbol, un vecino, además de las plantaciones realizadas junto con instituciones de la ciudad.

Polich también pidió a los vecinos que colaboren con el mantenimiento del patrimonio verde, especialmente con los ejemplares ubicados frente a sus viviendas. “Lo primero que tenemos que hacer es no destruir ni dañar los árboles. Sería bueno que cada vecino se haga cargo del que tiene frente a su casa, regando y cuidándolo”, expresó.

El intendente recordó que, cuando un árbol requiera una intervención especial, los vecinos pueden solicitar asesoramiento municipal. “Lo más importante es entender que esta es una tarea de todos”, concluyó.