Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Black Friday en la peatonal: once días de descuentos en el corazón comercial de Corrientes

Publicado en noviembre 20, 2025.

por Corrientes al Día

La peatonal Junín se convirtió desde el miércoles en Black Friday, una propuesta conjunta de los comercios ubicados entre las cuadras del 900 al 1000 que ofrecerá once días consecutivos de promociones, regalos y actividades especiales hasta el 30 de noviembre.

La iniciativa, impulsada por los propios locales, apunta a dinamizar las ventas prefin de año y atraer al público con propuestas que van desde descuentos agresivos hasta shows en vivo y experiencias para toda la familia.

Según comunicaron los comerciantes en sus redes, no se trata solo de una acción de ventas, sino de “un verdadero festival de compras”, con múltiples atractivos para quienes recorran la peatonal:
Descuentos fuertes en marcas locales y regionales
Promociones especiales en productos seleccionados
Regalos sorpresa para los compradores
Demostraciones de productos en vivo
Música, ambientación y propuestas gastronómicas
Actividades y sorpresas durante todo el día

Es el momento ideal para darse un gusto o adelantar los regalos de fin de año”, señalan desde la organización, que apuesta a sostener el flujo de visitantes durante estas casi dos semanas de precios especiales.

Los comercios que se suman a esta edición del Black Friday son: EGO Profesional, La Petite, Luigi, Oasis, Groovy, La Malkerida, Las Tres B, El Braian, Magno, Giuliana, Clue, Efímero, La Parfait, The Semi Academia, ED Estudio de Moda, El Duende Cotillón y Juanita. Las promociones estarán vigentes hasta agotar stock.

Relacionado:  

| | | |
Corrientes al Día

Alerta en Corrientes: DPEC denuncia cuentas falsas que ofrecen “descuentos del 50%”

Publicado en noviembre 19, 2025.

por Corrientes al Día La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) emitió un alerta ante la aparición de cuentas falsas en Facebook, Instagram, X y WhatsApp que ofrecen supuestos (...)

SEGUIR LEYENDO

Así serán los servicios municipales durante los feriados en Capital

Publicado en noviembre 18, 2025.

La recolección de residuos será normal tanto el 21, como el 24 de noviembre. Habrá guardias en las áreas operativas y no funcionarán la mayoría de las dependencias administrativas. La (...)

SEGUIR LEYENDO

Conducir con una licencia trucha: por qué es un delito penal en Argentina

Publicado en noviembre 18, 2025.

por Corrientes al Día Conducir con una licencia de conducir falsificada no es una infracción menor ni un simple “problema administrativo”. Es un delito penal. Así lo recordó la Agencia (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Turismo

Ituzaingó lanzó el Concurso Integración de Pesca del Surubí con más de $150 millones en premios

Datos Útiles

Alerta en Corrientes: DPEC denuncia cuentas falsas que ofrecen “descuentos del 50%”

Agenda

Desarrollan una jornada sobre juego responsable en la playa Arazaty

Economía

Valdés profundiza vínculos con India y presenta el potencial productivo y exportador de Corrientes

Policiales

Militar correntino murió de un disparo en un cuartel de Misiones

Salud

Primer premio para proyecto que detecta leishmaniasis canina con análisis de sangre

Policiales

Gastón Guillemet, el prófugo más buscado por engañar y prostituir a adolescentes

Municipales

Hormaechea celebró un fin de semana “extraordinario” en Goya

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.