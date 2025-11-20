Black Friday en la peatonal: once días de descuentos en el corazón comercial de Corrientes

por Corrientes al Día

La peatonal Junín se convirtió desde el miércoles en Black Friday, una propuesta conjunta de los comercios ubicados entre las cuadras del 900 al 1000 que ofrecerá once días consecutivos de promociones, regalos y actividades especiales hasta el 30 de noviembre.

La iniciativa, impulsada por los propios locales, apunta a dinamizar las ventas prefin de año y atraer al público con propuestas que van desde descuentos agresivos hasta shows en vivo y experiencias para toda la familia.

Según comunicaron los comerciantes en sus redes, no se trata solo de una acción de ventas, sino de “un verdadero festival de compras”, con múltiples atractivos para quienes recorran la peatonal:

Descuentos fuertes en marcas locales y regionales

Promociones especiales en productos seleccionados

Regalos sorpresa para los compradores

Demostraciones de productos en vivo

Música, ambientación y propuestas gastronómicas

Actividades y sorpresas durante todo el día

“Es el momento ideal para darse un gusto o adelantar los regalos de fin de año”, señalan desde la organización, que apuesta a sostener el flujo de visitantes durante estas casi dos semanas de precios especiales.

Los comercios que se suman a esta edición del Black Friday son: EGO Profesional, La Petite, Luigi, Oasis, Groovy, La Malkerida, Las Tres B, El Braian, Magno, Giuliana, Clue, Efímero, La Parfait, The Semi Academia, ED Estudio de Moda, El Duende Cotillón y Juanita. Las promociones estarán vigentes hasta agotar stock.