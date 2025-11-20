“Día de Campo de Sandía” en Bella Vista

La intendente de Bella Vista, Noelia Bazzi participó del “Día de Campo de Sandía” llevado adelante por el INTA en la localidad, una jornada técnica destinada a productores de la región con el objetivo de mostrar avances en investigación, manejo y nuevas tecnologías aplicadas al cultivo.

Durante el encuentro, los equipos técnicos del INTA presentaron ensayos comparativos de más de 30 variedades de sandías, provenientes de lotes demostrativos de distintas semilleras privadas. Además, se exhibieron paquetes nutricionales aportados por empresas del sector agropecuario, que complementan las prácticas de manejo para mejorar la productividad y calidad del fruto.

El Secretario de Producción de la Municipalidad, Martín Gómez, destacó el acompañamiento del municipio a la iniciativa y explicó que la gestión local realizó un aporte de insumos para el cultivo de sandía temprana, sumándose al trabajo conjunto con instituciones y empresas vinculadas a la actividad.

Gómez subrayó que desde el gobierno municipal se impulsa la difusión de tecnología, innovación y el trabajo técnico del INTA, con el objetivo de fortalecer a los productores y promover el desarrollo agrícola de toda la región.

La jornada contó con gran participación de productores, estudiantes y referentes del sector, quienes recorrieron los ensayos y compartieron intercambios técnicos sobre variedades, nutrición, sanidad y manejo del cultivo.