Femicidio vinculado: arrancó el juicio contra el acusado de matar al hijo del ex jefe de Policía

por Corrientes al Día

Comenzó este jueves el juicio oral contra Osvaldo David Medina, el policía acusado de asesinar a Alfredo Javier Armando Molina, hijo del ex jefe de la Policía de Corrientes Alfredo Arnaldo Molina, y de intentar matar a su ex pareja en un hecho atravesado por violencia de género. El debate inició a las 8 horas en el Tribunal de Juicio N°2, en el edificio Ex Patono de la capital provincial.

La causa está caratulada como Homicidio Agravado por el Uso de Arma de Fuego, con Molina como víctima fatal, en concurso con Homicidio en Grado de Tentativa Agravado por el Vínculo y en Contexto de Violencia de Género, ya que la segunda víctima es su ex pareja, quien quedó con secuelas irreversibles.

El Tribunal de Juicio Colegiado está presidido por la doctora Rosa Elizabeth Ascona, e integrado por los doctores Héctor Ariel Gustavo Azcona y Román Facundo Esquivel.

Los alegatos de apertura estuvieron a cargo de la fiscal María Lucrecia Troia Quirch, los querellantes Julio Alberto Leguizamón, Estefanía Itatí Ceballos y Augusto Antonio Devecchi, y los defensores Hugo Pedro Sandoval y Diomedes Guillermo Rojas Busellato.

Un ataque a plena mañana en San Cosme

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió el 13 de abril de 2024 entre las 7 y las 8. Medina, funcionario policial en actividad, habría irrumpido en el domicilio de su ex pareja en la localidad de San Cosme, donde se encontraba la mujer junto a Alfredo Javier Armando Molina Sotelo.

Según la investigación, el imputado utilizó su arma reglamentaria para disparar contra ambos. Molina murió ese mismo día por las heridas recibidas. Su ex pareja sufrió lesiones gravísimas: daño visceral y vascular, riesgo de vida, y una lesión medular que derivó en paraplejía permanente. Tras el ataque, Medina se retiró y se presentó horas después en una comisaría.

Actualmente, el acusado permanece detenido con prisión preventiva.

Un juicio que se extenderá durante dos semanas

La Oficina Judicial (OfiJu-Capital) programó seis audiencias para el desarrollo del debate oral, que se llevará adelante en el edificio Ex Patono, en Plácido Martínez 1056. Este es el cronograma oficial:

Jueves 20 de noviembre – 8 h

Apertura del debate y alegatos iniciales.

Martes 25 de noviembre – 16 h

Declaración de cuatro testigos de Fiscalía, compartidos con la Querella.

Miércoles 26 de noviembre – 10.30 h

Declaración de tres testigos.

Viernes 28 de noviembre – 10.30 h

Declaración de tres testigos.

Lunes 1 de diciembre – 8 h

Presentación de testigos ofrecidos por la Defensa.

Martes 2 de diciembre – 10 h

Alegatos de cierre y lectura del veredicto.

Miércoles 3 de diciembre – 10 h

Continuación o cierre formal del proceso, según lo disponga el Tribunal.

Este juicio, catalogado como femicidio vinculado, reviste especial gravedad institucional por la condición de las víctimas y por la participación de un miembro de la fuerza policial como imputado. El proceso continuará la próxima semana con la ronda de testigos.