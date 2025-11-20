Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Horror en Corrientes: una niña fue derivada al Pediátrico con gusanos que perforaron su cráneo

Publicado en noviembre 20, 2025.

por Corrientes al Día

Una situación espantosa se vio en la localidad correntina de Santo Tomé cuando una niña de aproximadamente 11 años ingresó al Hospital local con gusanos en la cabeza, luego de que las larvas avanzaran hasta perforar el cráneo. El caso, de extrema gravedad, motivó la apertura de una causa judicial de oficio contra la madre de la menor.

Según confirmaron fuentes sanitarias y judiciales al portal colega santotome.online, la niña fue llevada inicialmente al Hospital Universitario San Juan Bautista porque manifestaba dolor en uno de sus ojos. Sin embargo, al examinarla, el personal médico descubrió la presencia de múltiples larvas en el cuero cabelludo.

La madre declaró que ese mismo día notó que su hija tenía gusanos en la cabeza y que, tras alertar al hospital, una ambulancia se presentó en el domicilio para trasladarla de inmediato al centro de salud. Allí intentaron retirar las larvas, pero la cantidad era tan elevada que resultó imposible extraerlas todas.

Los profesionales constataron además que las larvas habían perforado el cráneo, provocando un cuadro clínico sumamente delicado. Ante semejante emergencia, la niña fue derivada de urgencia al Hospital Pediátrico Juan Pablo II de la ciudad de Corrientes, donde permanece internada.

Qué es la Miasis

La miasis es una enfermedad parasitaria causada por la infestación de larvas de moscas que se desarrollan en el tejido vivo de animales y humanos. Una de las especies responsables de este padecimiento es el gusano (Cochliomyia hominivorax), conocido por requerir tejido vivo para completar su ciclo de vida, lo que lo diferencia de otras moscas que utilizan materia orgánica en descomposición.

La miasis ocurre cuando las moscas adultas del gusano barrenador depositan sus huevos en heridas abiertas, cavidades naturales (como fosas nasales, orejas u ojos) o en áreas donde la piel está lesionada. Los huevos eclosionan en menos de 24 horas y las larvas comienzan a alimentarse del tejido vivo de la zona afectada, progresando hacia áreas más profundas si no se detecta y trata a tiempo.

Síntomas en humanos:

  • Inflamación, enrojecimiento y dolor en la zona infestada.
  • Sensación de movimiento en la piel debido a las larvas.
  • Presencia de secreción con mal olor y, en casos graves, daño severo en los tejidos subyacentes.

Quienes presenciaron la situación describieron un escenario “imposible de creer”, marcado por el avanzado deterioro sanitario de la menor. La gravedad del caso motivó que la Justicia iniciara de oficio una investigación para determinar responsabilidades parentales, posibles situaciones de abandono o desatención extrema, y establecer cómo se llegó a este estado crítico sin intervención previa.

Relacionado:  

| | | | | |
Corrientes al Día

Femicidio vinculado: arrancó el juicio contra el acusado de matar al hijo del ex jefe de Policía

Publicado en noviembre 20, 2025.

por Corrientes al Día Comenzó este jueves el juicio oral contra Osvaldo David Medina, el policía acusado de asesinar a Alfredo Javier Armando Molina, hijo del ex jefe de la (...)

SEGUIR LEYENDO

Abrieron 184 encomiendas donde se enviaban 287 neumáticos extranjeros

Publicado en noviembre 19, 2025.

Las mismas habían sido interdictadas sobre la Ruta Nacional N° 14, en diferentes procedimientos de Gendarmería. La mercadería se encuentra valuada en 28.700.000 pesos argentinos. Los gendarmes del Escuadrón 57 (...)

SEGUIR LEYENDO

Militar correntino murió de un disparo en un cuartel de Misiones

Publicado en noviembre 19, 2025.

por Corrientes al Día Investigan la muerte del sargento Gonzalo “El Tigre” Tuama, de 39 años, quien falleció tras recibir un disparo con su propio fusil FAL dentro de las (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Turismo

Ituzaingó lanzó el Concurso Integración de Pesca del Surubí con más de $150 millones en premios

Datos Útiles

Alerta en Corrientes: DPEC denuncia cuentas falsas que ofrecen “descuentos del 50%”

Agenda

Desarrollan una jornada sobre juego responsable en la playa Arazaty

Economía

Valdés profundiza vínculos con India y presenta el potencial productivo y exportador de Corrientes

Policiales

Militar correntino murió de un disparo en un cuartel de Misiones

Salud

Primer premio para proyecto que detecta leishmaniasis canina con análisis de sangre

Policiales

Gastón Guillemet, el prófugo más buscado por engañar y prostituir a adolescentes

Municipales

Hormaechea celebró un fin de semana “extraordinario” en Goya

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.